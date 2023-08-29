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蔣孝嚴曾到上海洋山港見證台灣啟航 蔣萬安︰外界勿過度聯想

台北市長蔣萬安參觀上海老港環保生態基地後受訪，強調他是以台北市長的身分參加雙城論壇，推動市政交流。（記者何玉華攝）

台北市長蔣萬安參觀上海老港環保生態基地後受訪，強調他是以台北市長的身分參加雙城論壇，推動市政交流。（記者何玉華攝）

2023/08/29 16:26

〔記者何玉華／上海報導〕台北市長蔣萬安今（29）日到上海參加雙城論壇，首站參訪貨物吞吐量世界第一的洋山深水港（洋山港），對於他的父親蔣孝嚴曾見證洋山港與台灣啟航的儀式，父子間是否有傳承的意味？蔣萬安表示，他就是以台北市長的身分來進行市政交流，大家不要過度聯想。

蔣萬安下午參觀老港環保生態基地後受訪，對於去年投入台北市長選舉前曾發表的書中，曾提到是在上海決定參政的，這次再到上海的心情感受？他表示，上次是決定投入選舉前後，剛好在上海出差，這次也是來出差，而且責任更重，他會加倍努力，希望透過雙城論壇的平台，促進市政的交流。

對於父親蔣孝嚴曾見證洋山港與台灣的啟航儀式，他到達上海後首個行程就是參訪洋山港，父子間是否有傳承的意味？以及是否希望中國遊客也能啟程往來？蔣萬安表示，他是以台北市長的身分，代表台北市跟上海市透過雙城論壇平台進行市政交流，「大家不用過度聯想」，大部分的民眾都是對市政交流抱持正面的態度。

對於前台北市長郝龍斌、柯文哲都在臉書貼文祝福他此行，蔣萬安表示，感謝開創雙城論壇的郝龍斌，也謝謝柯文哲持續舉辦，讓兩座城市的交流延續下去，也謝謝前台北市長馬英九任內開始台北跟上海之間的市政交流，他會持續努力透過此平台推動市政的交流。

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