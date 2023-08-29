傳賴清德下令因應在野「整合戰」 許智傑：民進黨完全不鬆懈

2024大選在野陣營局勢混亂，傳賴清德下令黨內必須因應「整合戰」。（資料照）

2023/08/29 11:44

〔記者陳政宇／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘宣布角逐總統，2024大選「四腳督」局勢成形；傳民進黨主席暨總統參選人賴清德已下令，黨內必須因應在野陣營的「整合戰」，做好萬全準備。民進黨立委許智傑今（29）日表示，政治瞬息萬變，須此隨時做好備戰狀態，這是賴清德一貫的態度，民進黨完全不鬆懈。

郭台銘昨宣布投入明年總統大選，以獨立參選人身分進行連署。民進黨定調將此事視為國民黨家務事，對連署等後續選務也不參與、不評論；另傳出，賴清德早在數月前，就下令黨內必須因應「整合戰」。

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對此，立法院民進黨團書記長莊瑞雄受訪表示，沒有所謂的「下令」，但大家都會討論輿情，選情瞬息萬變，每個陣營都想贏，選票上印2個人或4個人，民進黨團都樂觀其成，民眾不會混淆。

被詢及有民進黨支持者希望替郭台銘連署，莊瑞雄回應，選舉大家喜歡熱鬧，政黨對決會搞得比較緊張，喜歡哪種選舉大家口味不同，民進黨公職有時候會聽到民眾想法，大家會在臉書表達，但民進黨中央並未下令說不可以幹什麼，民進黨方向很清楚，國民黨之間到底要怎麼整合、水太深，外界很難理解。

許智傑則指出，非綠整合困難度高，但政治瞬息萬變，甚麼事情都有可能發生，因此隨時做好備戰狀態，是賴清德一貫的態度，民進黨完全不鬆懈，不論非綠陣營整合與否，「我們都有信心、要小心、戰戰兢兢、繼續認真，以一對一對決的態度，面對每一個候選人。」

至於，工商界、國民黨皆傳出看衰郭台銘的言論，許智傑認為，兄弟爬山各自努力，參選是每個人的權利，國民黨和工商界的意見也值得參考，獨立候選人要勝選難度的確很高，自己選區高雄鳳山也有一些人支持郭台銘，不管是誰的意見，民進黨都給予尊重和祝福。

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