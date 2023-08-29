啟程赴上海雙城論壇 蔣萬安：珍惜民主、維持和平

台北市長蔣萬安率團出訪2023雙城論壇啟程記者會。（記者田裕華攝）

2023/08/29 07:45

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市長蔣萬安今天上午從松山機場率團出發到上海參加雙城論壇，引發各界關注。蔣表示，任何重大政治決策都會有正反意見，這是台灣最寶貴的資產，身為市長有責任把握任何機會，為城市未來、國家爭取繁榮發展。蔣也強調，珍惜民主、維持和平，創造繁榮的企圖心始終不變。

蔣萬安今天表示，雙城論壇引各方關注，台灣是開放社會、中華民國是民主國家，任何重大政治決策都會有正反意見，這是台灣最寶貴資產，台北市是首善之區，他身為市長，有責任把握任何機會為城市未來、國家爭取繁榮發展的契機。

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蔣萬安說，雙城論壇歷經前市長郝龍斌、柯文哲，前總統馬英九、總統蔡英文，無論兩岸關係是順境、逆境，論壇都持續維繫兩座現代化城市的對話，在兩岸關係傳遞和平價值及對話。蔣說，現階段兩岸關係不平靜，是渴望和平、安定與繁榮的台灣民眾所不樂見，兩岸也因ECFA架構穩定雙方綿密經貿互動，但近年來農漁業產品銷售、商務的摩擦，迫切需要對話機制解決，兩岸關係複雜非三言兩語可簡化，需要持續對話穩定。

蔣萬安強調會用實際行動改變形勢、創造形勢；將以台北市長身分、市民集體智慧，在兩位前市長經營的雙城論壇架構、現階段中央法規下以行動創造契機，蔣強調，珍惜民主、維持和平，創造繁榮的企圖心始終不變。

不過蘇拉颱風來襲，外界也關心台北市政府是否會有因應。蔣萬安表示已交代各局處嚴正以待，做好準備，秉持料敵從寬，禦敵從嚴，昨天已在市政會議請各局處盤點整備，也會隨時做好與台北市連線，與副市長李四川保持聯繫。蔣說，昨晚已發布二級海上警戒，蘇拉颱風也轉為中颱、路徑往南偏，仍會審慎面對、戒慎恐懼，隨時與各局處保持聯繫。

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