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蔣萬安率團赴上海首站訪洋山港 歷史意涵濃厚

〕台北市長蔣萬安29日上午將從松山機場率團出發到上海參加雙城論壇，首站將參訪貨物吞吐量世界第一的洋山深水港。（資料照）

〕台北市長蔣萬安29日上午將從松山機場率團出發到上海參加雙城論壇，首站將參訪貨物吞吐量世界第一的洋山深水港。（資料照）

2023/08/29 00:16

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安29日上午將從松山機場率團出發到上海參加雙城論壇，首站將參訪貨物吞吐量世界第一的洋山深水港（洋山港）；洋山港被視為孫文「實業計劃」中東方大港的實踐，前總統馬英九4月祭祖行抵上海的首站，就是參訪洋山港，洋山港也是兩岸海上直航的起點，當時蔣萬安的父親，蔣孝嚴擔任國民黨副主席，也親自到上海出席啟航儀式。

蔣萬安一行成員包含市府官員、台北市議員，以及企業界代表，多達百餘人；預計搭乘8點的班機，10點抵達上海浦東機場，隨即驅車前往洋山港參訪，下午則參訪上海老港生態環保基地。

洋山港在國民黨執政時期的兩岸關係關係中扮演重要地位，根據上海方提供的資料，洋山港是兩岸海上直航的起點，2008年12月15日，中海集團「新非洲」輪和中遠集團「遠河」輪由此啟程，前往高雄港。而當時的國民黨副主席正是蔣萬安的父親蔣孝嚴，還專程到上海見證啟航儀式。

此外，時任國民黨榮譽主席的連戰在2006年到此參訪；2009年4月，時任海基會董事長的江丙坤在兩會會談結束後也到此參觀，以及2019年7月到上海出席雙城論壇的台北市長柯文哲也曾來訪，最近一次則是馬英九於4月到訪。

蔣萬安這次參訪安排當時馬英九參訪的四期自動化碼頭，由中方自行研發、具有完全自主知識產權的全自動化碼頭智能生產管理控制系統（ITOS），一輛輛沒有車頭和駕駛座的自動道引小車（AGV）完全取代人工，完全展現智能化的發展。

馬英九4月到訪洋山港。（美聯社）

馬英九4月到訪洋山港。（美聯社）

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