蔣萬安雙城論壇見宋濤？ 北市府：沒有規劃

北市府發言人殷瑋。（資料照）

2023/08/28 11:42

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市政府明天將展開雙城論壇，台北市長蔣萬安也將親自出席。有媒體指出蔣將見到國台辦主任宋濤，不過北市府發言人殷瑋今天表示，不清楚消息從哪裡來，目前沒有規劃。

此次雙城論壇將有眾多台商參加，也傳出有其他台商希望報名。對此殷瑋表示，雙城論壇是兩岸重要溝通管道、唯一官方交流平台，兩岸關係緊張之際，重要性也彰顯。殷說，不管是陸委會表示樂見、民進黨中央政府也說要推動兩岸交流，民間也對國民期待，反映出市民與台灣民眾希望往兩岸和平推動、樂見實質交流。

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不過殷瑋也說，任何採訪團都有容納限制，真正重點是希望有主題交流，這次會以新趨勢、新發展為主軸，還有各分論壇以核心思考進行整體考量。殷說，不只是企業家，各界都希望看到兩岸有實質對話。

殷瑋表示，台灣民眾心聲很清楚，兩岸不要兵兇戰危、要和平繁榮，所以觀光交流都會在這樣脈絡底下，且雙城論壇行之有年，是舉辦十幾屆的制度化平台，這樣進行實質交流、確保對話發生，有對話、交流，才有和平作為基礎推動繁榮可能性。殷認為這應該是多數民眾心聲，也是北市府一貫立場，殷強調去中國一定以對等尊嚴、善意、互惠為原則，希望對於兩岸和平有幫助，推動實質交流。

颱風蘇拉將至，外界也關心市長是否可能因颱風提前返台，殷瑋表示，幕僚有進行沙盤推演，蔣萬安對於颱風要求各局處戒慎恐懼，蔣也在今早市政會議要求跨單位完成準備；目前氣象團隊判斷颱風路徑有南移，市府也會密切關注。

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