為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

蔣萬安雙城論壇見宋濤？ 北市府：沒有規劃

北市府發言人殷瑋。（資料照）

北市府發言人殷瑋。（資料照）

2023/08/28 11:42

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市政府明天將展開雙城論壇，台北市長蔣萬安也將親自出席。有媒體指出蔣將見到國台辦主任宋濤，不過北市府發言人殷瑋今天表示，不清楚消息從哪裡來，目前沒有規劃。

此次雙城論壇將有眾多台商參加，也傳出有其他台商希望報名。對此殷瑋表示，雙城論壇是兩岸重要溝通管道、唯一官方交流平台，兩岸關係緊張之際，重要性也彰顯。殷說，不管是陸委會表示樂見、民進黨中央政府也說要推動兩岸交流，民間也對國民期待，反映出市民與台灣民眾希望往兩岸和平推動、樂見實質交流。

不過殷瑋也說，任何採訪團都有容納限制，真正重點是希望有主題交流，這次會以新趨勢、新發展為主軸，還有各分論壇以核心思考進行整體考量。殷說，不只是企業家，各界都希望看到兩岸有實質對話。

殷瑋表示，台灣民眾心聲很清楚，兩岸不要兵兇戰危、要和平繁榮，所以觀光交流都會在這樣脈絡底下，且雙城論壇行之有年，是舉辦十幾屆的制度化平台，這樣進行實質交流、確保對話發生，有對話、交流，才有和平作為基礎推動繁榮可能性。殷認為這應該是多數民眾心聲，也是北市府一貫立場，殷強調去中國一定以對等尊嚴、善意、互惠為原則，希望對於兩岸和平有幫助，推動實質交流。

颱風蘇拉將至，外界也關心市長是否可能因颱風提前返台，殷瑋表示，幕僚有進行沙盤推演，蔣萬安對於颱風要求各局處戒慎恐懼，蔣也在今早市政會議要求跨單位完成準備；目前氣象團隊判斷颱風路徑有南移，市府也會密切關注。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播