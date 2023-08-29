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雙城論壇舉行在即 郝龍斌發聲寄望蔣萬安

雙城論壇是2010年由時任台北市長的郝龍斌與上海市長韓正共同發起。（取自郝龍斌臉書）

雙城論壇是2010年由時任台北市長的郝龍斌與上海市長韓正共同發起。（取自郝龍斌臉書）

2023/08/29 00:29

〔記者何玉華／台北報導〕台北上海雙城論壇將於今（29）日在上海登場，主論壇將於明天在上海國際會議中心舉辦，值此之際，當年發起雙城論壇的前台北市長郝龍斌在臉書發聲，寄望台北市長蔣萬安在對等、尊嚴的前提下，說該說的話，做該做的事，「要讓大陸了解，中華民國是兩岸之間最好的連接，也是阻止法理台獨最堅強的依據」，而共機繞台無利於兩岸關係的和平發展。

雙城論壇是2010年由時任台北市長的郝龍斌與上海市長韓正共同發起，希望透過城市交流，增進瞭解，共創雙贏；郝龍斌細數雙城論壇的成果，包括如今上海的垃圾分類和資源回收就是台北環保經驗的傳承，而台北市松山文創園區「整舊如舊」則是受到上海新天地開發的啟發等，以及實現松山與虹橋的直航。

郝龍斌說，目前兩岸情勢緊繃，面對兵凶戰危的威脅，心繫台灣人民安全、福祉的政治人物，要勇敢跨出交流溝通的步伐，不畏民粹的抹紅和抹黑，他非常同意蔣萬安說的「兩岸愈緊張，愈需要溝通交流。」

寄望蔣萬安在對等、尊嚴的前提下，說該說的話，做該做的事，反映台灣民眾渴望和平及希望交流的心聲，協助台商和台胞解決在中國所面臨的問題，爭取農漁產品的解禁，開放兩岸觀光團客的旅行。「更要讓大陸了解，中華民國是兩岸之間最好的連接，也是阻止法理台獨最堅強的依據，必須尊重中華民國存在的事實；而共機繞台無利於兩岸關係的和平發展。」

前台北市長郝龍斌在臉書貼文說起當年發起雙城論壇的往事，同時細屬歷年來的成果。（取自郝龍斌臉書）

前台北市長郝龍斌在臉書貼文說起當年發起雙城論壇的往事，同時細屬歷年來的成果。（取自郝龍斌臉書）

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