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郭台銘宣布參選 高雄後援會籲藍營老大哥、老大爺好好談

郭台銘宣布參選，高雄後援會強調支持郭台銘出面整合泛藍。（記者王榮祥攝）

郭台銘宣布參選，高雄後援會強調支持郭台銘出面整合泛藍。（記者王榮祥攝）

2023/08/28 14:41

〔記者王榮祥／高雄報導〕鴻海創辦人郭台銘今上午正式宣布獨立參選下屆總統大選，郭台銘高雄後援會隨即接到連署詢問電話，後援會則表示須等待郭辦公布連署統一格式，同時強調是支持郭台銘整合主流民意，呼籲藍營老大哥、老大爺好好談。

郭台銘高雄後援會發言人徐尚賢說明，早在郭董宣布參選前幾天，已有不少人詢問連署事宜，但昨天已跟郭辦確認，需等待郭辦公告統一連署格式與方式後，後援會將在人力、設備等方面全力配合。

徐尚賢進一步指出，高雄後援會自始自終都強調，是支持郭台銘出面整合泛藍，不是支持4組參選人（藍綠白郭），後援會希望最終只有兩組參選人。

徐尚賢也感慨，自從表態支持郭台銘出面整合主流民意後，團隊同仁常收到指責、謾罵，套句朱立倫主席的話「非常不必」。

他認為大家都是中華民國派，若有心整合主流民意，就先不要罵人、攻擊人，唯有不攻擊謾罵，談整合才有道理跟高度， 一昧謾罵指責，團結將變成只是嘴巴說說。

他提醒，泛藍應在下架民進黨路上好好談，郭台銘、柯文哲、侯友宜應該坐下好好談，不是動用網軍互相指責對方，這完全無幫助。

徐尚賢說，國家重於政黨，民意大於黨意，在野不整合只會便宜賴清德，希望老大哥、老大爺、老大姐傾聽民意，好好想想。

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