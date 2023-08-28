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創新高！北市明年度歲出總預算破1900億元大關 蔣萬安拍板

台北市長蔣萬安明將啟程赴中國上海出席「雙城論壇」，他於行前、今天上午主持市政會議時，拍板通過113年度台北市總預算案，歲入編列1842.29億元、歲出編列1908.09億元，規模都創歷史新高，且未舉債，將送市議會審查。（資料照）

台北市長蔣萬安明將啟程赴中國上海出席「雙城論壇」，他於行前、今天上午主持市政會議時，拍板通過113年度台北市總預算案，歲入編列1842.29億元、歲出編列1908.09億元，規模都創歷史新高，且未舉債，將送市議會審查。（資料照）

2023/08/28 12:42

〔記者魏瑾筠／台北報導〕台北市長蔣萬安明將啟程赴中國上海出席「雙城論壇」，他於行前、今天上午主持市政會議時，拍板通過113年度台北市總預算案，112年度台北市總預算第二次追加（減）預算案及台北都會區大眾捷運系統特別預算113年度建設經費，其中總預算歲入編列1842.29億元、歲出編列1908.09億元，規模都創歷史新高，且未舉債，將送市議會審查。

台北市政府發言人殷瑋指出，明年度歲入預算，較112年度增加92.07億元，增幅5.26%，主要係因統籌分配稅款增加72.48億元，包括中央協助台北市因應113年度公教人員調薪4%所需經費半數11.06億元，及各特種基金淨增繳庫數24.44億元等，其中以稅課收入74.55%佔最高；次為補助及協助收入、營業盈餘及事業收入，占7.27%、5.92%。

至於明年度歲出預算，較112年度成長133.19億元，增幅7.50%，仍以教育科學文化支出佔37.87%為最高，其次為經濟發展、一般政務，佔18.04%、15.86%。附屬單位預算共31個特種基金，總收入2619.70億元、總支出2500.34億元，盈餘119.36億元，較上年度減少27.30億元，主要是因增加標購公共設施保留地補償費，導致台北市容積代金基金賸餘減少。

值得注意的是，明年度歲入歲出差短65.80億元，債務還本78.74億元，共融資調度144.54億元，將全數移用以前年度歲計賸餘彌平，換言之，並未舉借債務。

殷瑋指出，明年度歲出預算增加，主要是補助地方教育發展基金，較上年度增加43.70 億元；道路及橋梁工程、衛生下水道與河川及雨水下水道工程、公共用地補償費等，較上年度增加28.85億元；台北市老人健保費補助、發放中低收入老人生活津貼、重陽節禮金、低收入戶生活扶助、生育獎勵金、兒童托育補助等，較上年度增加16.77億元。

還有補助公車業者運價與票價差額補貼及公共運輸定期票補貼款，較上年度增加14.17億元；補助台北市大眾捷運系統建設基金辦理捷運建設及租稅增額收益，較上年度增加11.27億元；公務人員（工）待遇準備，較上年度增加10.52億元；籌辦2025世界壯年運動會，較上年度增加3.69億元等所致。

針對112年度總預算第二次追加（減）預算案部分，歲入追加140.38億元，歲出追加111.06億元，相抵後賸餘29.32億元，將以前年度歲計賸餘方式處理。另，台北都會區大眾捷運系統特別預算113年度建設經費部分，萬大─中和─樹林線（第一期工程）編列67.77億元，較112年度增加10.87億元，信義線東延段編列30.12億元，較112年度增加22.29億元。

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