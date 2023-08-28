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郭台銘參戰2024 游錫堃：尊重每個人的參選權利

對於鴻海集團創辦人郭台銘宣布投入2024總統大選，立法院長游錫堃（見圖）表示：「尊重每一個人參選的權利。」（記者謝君臨攝）

對於鴻海集團創辦人郭台銘宣布投入2024總統大選，立法院長游錫堃（見圖）表示：「尊重每一個人參選的權利。」（記者謝君臨攝）

2023/08/28 12:20

〔記者謝君臨／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘今（28）日上午宣布投入2024總統大選。對此，立法院長游錫堃受訪表示，任何達到法律規定條件的人，都有權利參選，「尊重每一個人參選的權利」。民進黨立委參選人謝佩芬認為，郭台銘參戰恐怕無法拉攏中間選民，只會讓中間選民更堅定相信「民進黨總統參選人賴清德是最好的選擇」。

郭台銘今於總統府正對面的張榮發基金會舉行「主流民意大聯盟記者會」，宣布投入2024總統大選，並正式展開連署；但他也強調，參選是為了促成在野陣營的整合，「在野不整合，便宜賴清德」。郭台銘也喊話，要讓台灣在20年內超越新加坡，成為亞洲人均GDP最高的「亞洲首富」。

對於郭台銘宣布參選總統，游錫堃今出席由北美洲台灣人醫師協會發起的「烏克蘭義診團」行前記者會後接受媒體聯訪。他說：「我沒有什麼意見，尊重每一個人參選的權利。」游錫堃接著進一步強調，大家都有權利參選，任何達到法律規定條件的人，都有權利參選，「我們尊重每一個人參選的權利」。

同樣出席「烏克蘭義診團」行前記者會的民進黨中山、北松山區立委參選人謝佩芬則說，郭台銘宣布參選不意外，雖然還不確定他的副手是否真的是無黨籍立委高金素梅，但從核能流言終結者創辦人黃士修、前衛生署長楊志良加入團隊，看得出來郭台銘走深藍路線；郭台銘參戰恐怕無法拉攏中間選民，只會讓中間選民更堅定相信，賴清德是最好的選擇。

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