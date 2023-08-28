郭台銘宣布獨立參選2024總統 連署門檻需超過29萬份

鴻海集團創辦人郭台銘今天宣布投入2024年總統大選，連署門檻需超過29萬份。（記者羅沛德攝）

2023/08/28 11:55

〔記者林欣漢／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘今天宣布投入2024年總統大選，依據中選會期程，9月13日至17日間受理申請為總統、副總統選舉被連署人，9月19日至11月2日展開連署，11月14日前公告總統、副總統選舉連署結果，連署門檻需超過29萬份。

根據總統副總統選罷法規定，未經政黨推薦獨立參選人，連署人數的門檻，必須達「最近一次立法委員選舉選舉人總數1.5%」。以2020年的總選舉權人數1931萬1105人計算，有效連署人數必須達28萬9667人。

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台灣從1996年政治史上第一次總統、副總統由公民直選以來，共有林洋港、陳履安、宋楚瑜和許信良，透過連署得到參選總統的門票，其中宋楚瑜於2000年、2012年二度連署成功參選。

中選會預計9月12日發布總統、副總統選舉公告及發布在國外之中華民國自由地區人民申請返國行使總統、副總統選舉權登記公告；9月12日至12月4日受理申請總統、副總統選舉返國行使選舉權選舉人登記。

9月13日至9月17日受理申請為總統、副總統選舉被連署人；9月18日公告總統、副總統選舉被連署人；9月19日至11月2日受理總統、副總統選舉連署書件；11月14日前公告總統、副總統選舉連署結果。

11月20日至11月24日受理總統、副總統與立法委員選舉候選人登記之申請；12月5日前審定總統、副總統選舉候選人名單，並通知抽籤；12月11日總統、副總統選舉候選人抽籤決定號次；12月15日公告總統、副總統選舉候選人名單。

12月16日至2024年1月12日辦理總統、副總統選舉候選人電視政見發表會；2024年1月13日投票、開票；1月19日前公告總統、副總統與立法委員選舉當選人名單；1月25日前致送總統、副總統及立法委員選舉當選證書。（12:51更新）

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