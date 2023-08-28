郭台銘公布競辦發言人黃士修 未公布副手

郭台銘今宣佈參加下屆總統，並公布競辦發言人黃士修。（記者羅沛德攝）

2023/08/28 10:39

〔記者黃靖媗／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘今日上午於「主流民意大聯盟記者會」中，宣佈將正式投入2024總統大選，並展開連署。記者會也公布郭台銘競選辦公室發言人將由「重啟核四」公投領銜人黃士修擔任。但未公布副手。

黃士修致詞時表示，我與郭台銘不是破壞者，他們的行動肯定會打破現在的僵局，只有背棄主流民意的人，才會成為全民之敵。

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黃士修表示，不久後他會與郭台銘再次召開記者會，說明相關連署事宜。

郭台銘今宣佈參加下屆總統，並公布競辦發言人黃士修（見圖）。（資料照）

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