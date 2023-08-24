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烏克蘭仍在奮戰！在台烏人「莫北協」前抗議 盼世人持續關注

在台烏克蘭人今（24）日在烏克蘭獨立紀念日前往「莫北協駐台代表處」前抗議。（記者楊丞彧攝）

在台烏克蘭人今（24）日在烏克蘭獨立紀念日前往「莫北協駐台代表處」前抗議。（記者楊丞彧攝）

2023/08/24 21:21

〔記者楊丞彧／台北報導〕烏克蘭於1991年8月24日宣布獨立，後將此日訂為「獨立紀念日」。而俄羅斯去年2月24日發動對烏克蘭全面侵略戰爭，迄今已近一年半，烏克蘭軍隊仍在為光復失土而浴血奮戰。在台烏克蘭人與台灣民眾今（24）日到台北市「莫北協駐台代表處」前抗議俄軍暴行，並展示多張遭濫炸之烏克蘭市容照片。與會者盼透過不斷地抗議行動，讓世人與台灣人持續關注仍在奮戰的烏克蘭。

今日抗議活動於下午2點展開，和平示威民眾一起高唱烏克蘭國歌，獻給仍身陷戰火的母國烏克蘭。許多路過的台灣與外國民眾看到烏克蘭國旗紛紛停下腳步，對烏克蘭人加油打氣。多位曾赴烏克蘭前線作戰的台灣志願軍，也到場表達支持。

「台灣烏克蘭陣線」共同籌劃人Alex Khomenko表示，從戰爭爆發以來，他們都會固定到莫北協前面舉烏克蘭國旗表達訴求。他說，雖然戰爭仍在持續，但能站在台灣自由的土地上高舉烏克蘭的國旗，對此他非常珍惜，也對台灣人的支持表達感謝。

至於俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）於當地時間23日傳出疑似墜機身亡，對此，Alex則認為這「不值一提」，因為他（普里格津）最應該的是接受審判，為他所犯下的罪行負責。

對於美國18日批准盟國向烏克蘭交付F-16戰機後，荷蘭和丹麥20日相繼宣布將提供F-16給烏克蘭，是否成為改變目前戰局的關鍵？到場聲援的烏克蘭國防安全學者溥猷立（Yurii Poita）認為，烏克蘭單就獲得F-16戰機仍不足以整個改變戰局走勢；這會是改變戰局的其中一個因素，但不會是唯一的決定性因素。要改變戰局，需綜合考量到飛彈、火砲、兵力部署與飛官訓練等多個面向，集結各種條件。因此，烏克蘭仍須不斷強化自身軍事能力，以達成最終勝利。

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