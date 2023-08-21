為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

獨家》願意捐出來？高辦前法案助理證稱：加班費「有點少」

高虹安曾開記者會反駁「你不能因為他們（指助理）願意捐出來（指薪酬及加班費），就否認他曾經工作的事實！」（資料照）

高虹安曾開記者會反駁「你不能因為他們（指助理）願意捐出來（指薪酬及加班費），就否認他曾經工作的事實！」（資料照）

2023/08/21 10:27

〔記者錢利忠／台北報導〕民眾黨籍新竹市長高虹安於立委任內，因涉嫌浮報立委助理薪酬及加班費，被依利用職務機會詐取財物等罪起訴；高虹安則在台北地檢署起訴後，開記者會反駁「你不能因為他們（指助理）願意捐出來（指薪酬及加班費），就否認他曾經工作的事實！」不過，高的說法似與助理們不一致，前高辦陳姓法案女助理就質疑，加班費「有點少」。

根據北檢起訴書第29頁證據清單，前高辦陳姓女助理曾與負責管帳的高辦前幹部「兔姊」黃惠玟，傳LINE聊到加班費的計算問題；2020年11月18日，陳姓前助理拿到3700元加班費，似覺得領到的加班費，與她實際加班的時數不符，因而向黃惠玟詢問。

關於該名前高辦陳姓女助理與黃惠玟之間的LINE對話紀錄，檢方即於起訴書上完整地描述；陳姓女助理提及，「請問兔姊，加班費是怎麼計算的呢？只有3700好像有點少」；而黃惠玟則回覆「不是加班費，是獎金，是以加班來決定獎金...你想太多了，先前進來加班的時候，應該是一口價」。

檢方則根據陳女與黃惠玟之間的這段對話，認定陳女對於加班費之請領過程不清楚，並「對金額感到疑惑」，證明助理對於加班金額之多寡，並無申報及決定權限之事實。

此外，起訴書第15頁也提及，有關陳女於調查局作證時的說詞，陳女證稱，她擔任高虹安的法案助理，級別薪資比較低，沒有被告知薪資或加班費要繳回。她的證述另提及，她的工作是責任制，常常晚上8點到10點也要工作，這部分沒有加班費，也沒有補休。

陳女證稱提及，她只有提出一次加班費的要求，也只有領到那一次加班費，還有額外的小紅包。檢方根據陳女的證詞，認定高虹安並未依照實際加班狀況核給加班費，而是｢根據是否會繳回來核給」加班費。

另外，曾參選民眾黨彰化縣黨代表的高辦前女助理謝寧，也曾赴調查局及偵查庭作證，相關證述內容出現在起訴書第13頁至14頁；謝寧證稱，黃惠玟任職期間，她領過兩次加班費，自身沒有去申請，是「上面決定」才知道有加班費。

謝寧證稱，她認為「辦公室的零用金，應該是委員要出，助理不可能會就餐費請款」；謝寧還提及，她選民眾黨黨代表時，高虹安答應幫她出3000元登記費用，此筆款項是從零用金支出，另外，辦公室零用金之使用原則，是要委員同意方可向零用金請款，如果不確定可否請款，黃惠玟會去問委員。

檢方依據謝寧的證詞，認定高虹安對於零用金之使用，具有決定權。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高虹安稱助理都有工作事實 黃帝穎拿起訴書打臉
2023/08/20 10:03

高虹安稱助理都有工作事實 黃帝穎拿起訴書打臉
林耕仁再爆高虹安涉貪4疑點 林楚茵：國民黨最後良心遭背叛
2023/08/19 12:56

林耕仁再爆高虹安涉貪4疑點 林楚茵：國民黨最後良心遭背叛

被估少十年壽命 董至成驚到失魂！
獨家》北檢起訴書「未曝光版」首次公開 高虹安找助理竟向永齡基金會請款
2023/08/18 16:51

獨家》北檢起訴書「未曝光版」首次公開 高虹安找助理竟向永齡基金會請款
率市府團隊到台東交流 高虹安避談詐領助理費起訴案
2023/08/18 12:41

率市府團隊到台東交流 高虹安避談詐領助理費起訴案

60歲詹惟中 下半身重返青春就靠它
永齡月付10萬疑幫高虹安 四叉貓跳腳也想要
2023/08/18 11:34

永齡月付10萬疑幫高虹安 四叉貓跳腳也想要
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播