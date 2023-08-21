獨家》願意捐出來？高辦前法案助理證稱：加班費「有點少」

高虹安曾開記者會反駁「你不能因為他們（指助理）願意捐出來（指薪酬及加班費），就否認他曾經工作的事實！」（資料照）

2023/08/21 10:27

〔記者錢利忠／台北報導〕民眾黨籍新竹市長高虹安於立委任內，因涉嫌浮報立委助理薪酬及加班費，被依利用職務機會詐取財物等罪起訴；高虹安則在台北地檢署起訴後，開記者會反駁「你不能因為他們（指助理）願意捐出來（指薪酬及加班費），就否認他曾經工作的事實！」不過，高的說法似與助理們不一致，前高辦陳姓法案女助理就質疑，加班費「有點少」。

根據北檢起訴書第29頁證據清單，前高辦陳姓女助理曾與負責管帳的高辦前幹部「兔姊」黃惠玟，傳LINE聊到加班費的計算問題；2020年11月18日，陳姓前助理拿到3700元加班費，似覺得領到的加班費，與她實際加班的時數不符，因而向黃惠玟詢問。

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關於該名前高辦陳姓女助理與黃惠玟之間的LINE對話紀錄，檢方即於起訴書上完整地描述；陳姓女助理提及，「請問兔姊，加班費是怎麼計算的呢？只有3700好像有點少」；而黃惠玟則回覆「不是加班費，是獎金，是以加班來決定獎金...你想太多了，先前進來加班的時候，應該是一口價」。

檢方則根據陳女與黃惠玟之間的這段對話，認定陳女對於加班費之請領過程不清楚，並「對金額感到疑惑」，證明助理對於加班金額之多寡，並無申報及決定權限之事實。

此外，起訴書第15頁也提及，有關陳女於調查局作證時的說詞，陳女證稱，她擔任高虹安的法案助理，級別薪資比較低，沒有被告知薪資或加班費要繳回。她的證述另提及，她的工作是責任制，常常晚上8點到10點也要工作，這部分沒有加班費，也沒有補休。

陳女證稱提及，她只有提出一次加班費的要求，也只有領到那一次加班費，還有額外的小紅包。檢方根據陳女的證詞，認定高虹安並未依照實際加班狀況核給加班費，而是｢根據是否會繳回來核給」加班費。

另外，曾參選民眾黨彰化縣黨代表的高辦前女助理謝寧，也曾赴調查局及偵查庭作證，相關證述內容出現在起訴書第13頁至14頁；謝寧證稱，黃惠玟任職期間，她領過兩次加班費，自身沒有去申請，是「上面決定」才知道有加班費。

謝寧證稱，她認為「辦公室的零用金，應該是委員要出，助理不可能會就餐費請款」；謝寧還提及，她選民眾黨黨代表時，高虹安答應幫她出3000元登記費用，此筆款項是從零用金支出，另外，辦公室零用金之使用原則，是要委員同意方可向零用金請款，如果不確定可否請款，黃惠玟會去問委員。

檢方依據謝寧的證詞，認定高虹安對於零用金之使用，具有決定權。

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