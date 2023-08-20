冒雨挺行人安全遇嗆聲 賴清德：我有責任來聆聽意見

賴清德今日出席遊行時強調，他有責任來聆聽意見，也有義務落實每一項寶貴意見，達到實質上改善台灣交通安全。（記者陳政宇攝）

2023/08/20 19:06

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨總統參選人暨副總統賴清德今（20）日冒著暴雨出席「還路於民大遊行」，現場整體氣氛平和，僅零星民眾嗆聲「執政都七年了」。賴清德致詞強調，他身為執政黨一員，也是總統參選人，「我有責任來聆聽意見，也有義務未來落實每一項寶貴意見，達到實質上改善台灣交通安全」。

賴清德今日下午出席「還路於民」大遊行，現場包括民進黨黨部擺設攤位，立院黨團及許多黨公職組隊參加。賴清德也致詞回應遊行訴求，並向全體國人報告及承諾，執政黨針對提升行人安全的各項願景。

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他強調，未來將秉持兩大原則、落實三大承諾，並結合朝野不分黨派及社會各界的力量，以及中央、地方政府共同協力，確實改善交通安全，提升行人路權。

此外，賴清德也一同走在隊伍裡，沿途與黨公職們一同高呼「挺民主，挺交通安全」、「還路於民」等口號，他未戴帽子、冒雨步行約500公尺，於公園路及襄陽路口搭車離開。

據觀察，賴清德致詞時，現場整體氣氛平和，僅零星民眾喊「下台」、「執政都七年了」等語；步行時，有民眾疑因不滿維安人員驅趕，竟衝到封鎖線外圍嗆聲「政治作秀」。

對此，賴清德競選辦公室發言人郭雅慧說明，賴清德今日參與遊行，以行動支持並提出政策承諾，目的就是要聆聽社會大眾的意見，即刻落實改革，「對於遊行現場民眾的聲音與訴求，我們都會嚴肅看待」。

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