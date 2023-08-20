為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

冒雨挺行人安全遇嗆聲 賴清德：我有責任來聆聽意見

賴清德今日出席遊行時強調，他有責任來聆聽意見，也有義務落實每一項寶貴意見，達到實質上改善台灣交通安全。（記者陳政宇攝）

賴清德今日出席遊行時強調，他有責任來聆聽意見，也有義務落實每一項寶貴意見，達到實質上改善台灣交通安全。（記者陳政宇攝）

2023/08/20 19:06

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨總統參選人暨副總統賴清德今（20）日冒著暴雨出席「還路於民大遊行」，現場整體氣氛平和，僅零星民眾嗆聲「執政都七年了」。賴清德致詞強調，他身為執政黨一員，也是總統參選人，「我有責任來聆聽意見，也有義務未來落實每一項寶貴意見，達到實質上改善台灣交通安全」。

賴清德今日下午出席「還路於民」大遊行，現場包括民進黨黨部擺設攤位，立院黨團及許多黨公職組隊參加。賴清德也致詞回應遊行訴求，並向全體國人報告及承諾，執政黨針對提升行人安全的各項願景。

他強調，未來將秉持兩大原則、落實三大承諾，並結合朝野不分黨派及社會各界的力量，以及中央、地方政府共同協力，確實改善交通安全，提升行人路權。

此外，賴清德也一同走在隊伍裡，沿途與黨公職們一同高呼「挺民主，挺交通安全」、「還路於民」等口號，他未戴帽子、冒雨步行約500公尺，於公園路及襄陽路口搭車離開。

據觀察，賴清德致詞時，現場整體氣氛平和，僅零星民眾喊「下台」、「執政都七年了」等語；步行時，有民眾疑因不滿維安人員驅趕，竟衝到封鎖線外圍嗆聲「政治作秀」。

對此，賴清德競選辦公室發言人郭雅慧說明，賴清德今日參與遊行，以行動支持並提出政策承諾，目的就是要聆聽社會大眾的意見，即刻落實改革，「對於遊行現場民眾的聲音與訴求，我們都會嚴肅看待」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
帶女兒背包參加還路於民遊行 台南女童父：這場雨是老天爺為我們哭泣
2023/08/20 17:21

帶女兒背包參加還路於民遊行 台南女童父：這場雨是老天爺為我們哭泣
批中國軍演「損人不利己」 賴清德：藉戰爭恐懼影響台灣大選
2023/08/20 16:39

批中國軍演「損人不利己」 賴清德：藉戰爭恐懼影響台灣大選

腳底救星「鞋墊」！健康人生的關鍵
民調支持度上衝逼近4成 賴清德：努力到勝利為止
2023/08/20 16:35

民調支持度上衝逼近4成 賴清德：努力到勝利為止
再提3度訪郭台銘碰壁 侯友宜：會找時間再次登門請益
2023/08/19 11:22

再提3度訪郭台銘碰壁 侯友宜：會找時間再次登門請益

最強機能褲 讓「健康」不再是口號
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播