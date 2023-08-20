批中國軍演「損人不利己」 賴清德：藉戰爭恐懼影響台灣大選

賴清德今日下午率領民進黨公職出席「還路於民大遊行」，致詞後接受媒體聯訪。（記者方賓照攝）

2023/08/20 16:39

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨總統參選人暨副總統賴清德結束出訪友邦，共軍隨即宣布在台灣周邊展開海空聯合演訓。賴清德今（20）日表示，中國不應利用戰爭恐懼，影響台灣選民的意志，進而影響總統大選，呼籲放棄這種「損人不利己」的單邊行動。

賴清德今日下午率領民進黨公職出席「還路於民大遊行」，致詞後接受媒體聯訪。媒體詢問，中國解放軍近日發動軍演，以及有志參選總統的鴻海創辦人郭台銘聲稱，中國空軍應先問媽祖，「我來轟炸台灣，我來打台灣，媽祖你有沒有同意？」

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對此，賴清德回應，台灣是民主國家，中國應該要尊重人民在自由意志下，選出自己的總統，其實真的不必要利用台美行之有年的台灣正副總統過境美國這件事情作為藉口，來進行軍事演習，企圖用戰爭的恐懼，影響台灣選民的意志，進而影響總統大選。

賴清德呼籲，希望中國注意到，其實近幾年來，不管是七大工業國、北約、歐盟、美日韓領袖會議，不約而同均提到台海和平穩定的重要性，不容許任何一個國家用武力改變台海現況。

賴清德強調，在這種狀況下，中國也是區域的一員，應該可以放棄造成區域不安還有國際麻煩這樣損人不利己的單邊行動，應該回到國際互惠互利的軌道上，這對印太每個國家，包括中國在內，都是好的事情。

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