為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

批中國軍演「損人不利己」 賴清德：藉戰爭恐懼影響台灣大選

賴清德今日下午率領民進黨公職出席「還路於民大遊行」，致詞後接受媒體聯訪。（記者方賓照攝）

賴清德今日下午率領民進黨公職出席「還路於民大遊行」，致詞後接受媒體聯訪。（記者方賓照攝）

2023/08/20 16:39

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨總統參選人暨副總統賴清德結束出訪友邦，共軍隨即宣布在台灣周邊展開海空聯合演訓。賴清德今（20）日表示，中國不應利用戰爭恐懼，影響台灣選民的意志，進而影響總統大選，呼籲放棄這種「損人不利己」的單邊行動。

賴清德今日下午率領民進黨公職出席「還路於民大遊行」，致詞後接受媒體聯訪。媒體詢問，中國解放軍近日發動軍演，以及有志參選總統的鴻海創辦人郭台銘聲稱，中國空軍應先問媽祖，「我來轟炸台灣，我來打台灣，媽祖你有沒有同意？」

對此，賴清德回應，台灣是民主國家，中國應該要尊重人民在自由意志下，選出自己的總統，其實真的不必要利用台美行之有年的台灣正副總統過境美國這件事情作為藉口，來進行軍事演習，企圖用戰爭的恐懼，影響台灣選民的意志，進而影響總統大選。

賴清德呼籲，希望中國注意到，其實近幾年來，不管是七大工業國、北約、歐盟、美日韓領袖會議，不約而同均提到台海和平穩定的重要性，不容許任何一個國家用武力改變台海現況。

賴清德強調，在這種狀況下，中國也是區域的一員，應該可以放棄造成區域不安還有國際麻煩這樣損人不利己的單邊行動，應該回到國際互惠互利的軌道上，這對印太每個國家，包括中國在內，都是好的事情。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中共宣布在台周邊軍演 國防部痛批：中國霸道、窮兵黷武
2023/08/20 05:30

中共宣布在台周邊軍演 國防部痛批：中國霸道、窮兵黷武
中國在台周邊軍演 侯友宜：影響台海穩定徒增人民反感
2023/08/19 22:06

中國在台周邊軍演 侯友宜：影響台海穩定徒增人民反感

腳底救星「鞋墊」！健康人生的關鍵
柯文哲：中國一再軍演、騷擾 對兩岸關係改善沒用處
2023/08/19 17:35

柯文哲：中國一再軍演、騷擾 對兩岸關係改善沒用處
共軍今於台灣北、西南海空域軍演 府、院譴責 軍方飛彈追瞄應處
2023/08/19 16:52

共軍今於台灣北、西南海空域軍演 府、院譴責 軍方飛彈追瞄應處

最強機能褲 讓「健康」不再是口號
賴清德出訪返國 中國跳腳搬出「中央台辦負責人」稱表明嚴正立場
2023/08/19 13:32

賴清德出訪返國 中國跳腳搬出「中央台辦負責人」稱表明嚴正立場
賴清德出訪返國後中國宣布軍演 陸委會嗆北京才是「麻煩製造者」
2023/08/19 13:01

賴清德出訪返國後中國宣布軍演 陸委會嗆北京才是「麻煩製造者」
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播