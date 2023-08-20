為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

中官媒大內宣「台灣當歸」！立委：中共「歸剛」在亂

中國東部戰區連日針對台海舉行軍事演習，我國防部今天公布海軍田單艦監控中國徐州艦的畫面。（圖擷取自海軍司令部提供影片）

中國東部戰區連日針對台海舉行軍事演習，我國防部今天公布海軍田單艦監控中國徐州艦的畫面。（圖擷取自海軍司令部提供影片）

2023/08/20 11:37

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國連日在台灣周邊軍事演習，還放話是嚴重警告「台獨分裂勢力」與「外部勢力」勾連挑釁。中共官媒《人民日報》更製作圖文，在微博公眾號大力宣稱「反獨促統、台灣當歸」，19日深夜衝上中國微博熱搜榜首；民進黨立委王美惠今（20）日受訪批評，中共「歸剛」在那亂，台灣是民主自由的國家，沒人想要「當歸」和回歸、被中國共產黨統治。

《人民日報》製作「台灣當歸」圖文，圖片背景印著「台灣是中國領土」、「中國一點都不能少」、「每一條路都是回家的路」、「中國必須統一，也必然統一」。」，並將簡體字「归 」左邊部首，以台灣島代替，宣稱「反獨促統、台灣當歸」。

對此，民進黨立委王美惠表示，中國無時無刻不打壓台灣，民進黨執政都是主張維持現狀，連國民黨擁抱的九二共識也無「當歸」兩字，這是在騙台灣人，國民黨要不要出來譴責中國？

王美惠強調，台灣有總統、副總統，國家副元首出訪，中國就一直罵，難道台灣不能出去交朋友，不能有正常友邦？中華民國台灣是主權獨立的國家，擁有民主、自由、法治，要如何回歸給不自由、不民主的國家？台灣人口雖不如中國，畢竟是一個國家。

王美惠指出，誰不知道2024年總統大選，中國屬意哪一個政黨。台灣主流民意沒有想要「當歸」或回歸，一旦中國併吞台灣，台灣人財產就沒了，軍公教的退休金也會沒了，「台灣人沒那麼笨啦」！

中共官媒《人民日報》製作圖文，在微博公眾號宣稱「反獨促統、台灣當歸」，在19日深夜衝上微博熱搜第一。（翻攝微博）

中共官媒《人民日報》製作圖文，在微博公眾號宣稱「反獨促統、台灣當歸」，在19日深夜衝上微博熱搜第一。（翻攝微博）

副總統賴清德出訪友邦巴拉圭、過境美國返台後，中國19日宣布在台灣周邊進行軍演，放話這是對「台獨」分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告。（資料照，總統府提供）

副總統賴清德出訪友邦巴拉圭、過境美國返台後，中國19日宣布在台灣周邊進行軍演，放話這是對「台獨」分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告。（資料照，總統府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
自由說新聞》中國菜販賣菜賺90元被罰47萬！微博炸鍋轟：往死路上逼！
2023/06/30 16:17

自由說新聞》中國菜販賣菜賺90元被罰47萬！微博炸鍋轟：往死路上逼！
公開歷史！英駐中大使館在微博發「1989六四人民日報頭版」
2023/06/04 21:18

公開歷史！英駐中大使館在微博發「1989六四人民日報頭版」

被估少十年壽命 董至成驚到失魂！
大內宣炒過頭 中國降溫台海將戰
2023/05/12 05:30

大內宣炒過頭 中國降溫台海將戰
反統戰！國防部仿中國影片風格 回敬中共大內宣：他們就是不懂
2023/05/01 06:42

反統戰！國防部仿中國影片風格 回敬中共大內宣：他們就是不懂

60歲詹惟中 下半身重返青春就靠它
中國《人民日報》傳緊急銷毀！疑是因漏了習近平「這三字」
2023/03/31 19:25

中國《人民日報》傳緊急銷毀！疑是因漏了習近平「這三字」
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播