中官媒大內宣「台灣當歸」！立委：中共「歸剛」在亂

中國東部戰區連日針對台海舉行軍事演習，我國防部今天公布海軍田單艦監控中國徐州艦的畫面。（圖擷取自海軍司令部提供影片）

2023/08/20 11:37

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國連日在台灣周邊軍事演習，還放話是嚴重警告「台獨分裂勢力」與「外部勢力」勾連挑釁。中共官媒《人民日報》更製作圖文，在微博公眾號大力宣稱「反獨促統、台灣當歸」，19日深夜衝上中國微博熱搜榜首；民進黨立委王美惠今（20）日受訪批評，中共「歸剛」在那亂，台灣是民主自由的國家，沒人想要「當歸」和回歸、被中國共產黨統治。

《人民日報》製作「台灣當歸」圖文，圖片背景印著「台灣是中國領土」、「中國一點都不能少」、「每一條路都是回家的路」、「中國必須統一，也必然統一」。」，並將簡體字「归 」左邊部首，以台灣島代替，宣稱「反獨促統、台灣當歸」。

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對此，民進黨立委王美惠表示，中國無時無刻不打壓台灣，民進黨執政都是主張維持現狀，連國民黨擁抱的九二共識也無「當歸」兩字，這是在騙台灣人，國民黨要不要出來譴責中國？

王美惠強調，台灣有總統、副總統，國家副元首出訪，中國就一直罵，難道台灣不能出去交朋友，不能有正常友邦？中華民國台灣是主權獨立的國家，擁有民主、自由、法治，要如何回歸給不自由、不民主的國家？台灣人口雖不如中國，畢竟是一個國家。

王美惠指出，誰不知道2024年總統大選，中國屬意哪一個政黨。台灣主流民意沒有想要「當歸」或回歸，一旦中國併吞台灣，台灣人財產就沒了，軍公教的退休金也會沒了，「台灣人沒那麼笨啦」！

中共官媒《人民日報》製作圖文，在微博公眾號宣稱「反獨促統、台灣當歸」，在19日深夜衝上微博熱搜第一。（翻攝微博）

副總統賴清德出訪友邦巴拉圭、過境美國返台後，中國19日宣布在台灣周邊進行軍演，放話這是對「台獨」分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告。（資料照，總統府提供）

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