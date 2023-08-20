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賴清德：台灣是民主國家 不是中國喜歡誰就由誰當總統

2024總統選舉目前3位主要參選人，左起為民眾黨柯文哲、民進黨賴清德，國民黨侯友宜。（資料照，本報合成）

2024總統選舉目前3位主要參選人，左起為民眾黨柯文哲、民進黨賴清德，國民黨侯友宜。（資料照，本報合成）

2023/08/20 06:08

〔記者陳政宇／台北報導〕中國因素成為2024大選的重要課題之一，民進黨總統參選人賴清德強調，台灣是民主國家，人民是國家的主人，不是中國喜歡誰就由誰擔任總統，否則將違背民主精神，也破壞台灣的民主制度。

「年代新聞台」昨（19日）晚播出賴清德專訪，主持人張雅琴關注，若賴清德要與中國對談，是否有進一步的呼籲。

賴清德表示，他已提出和平四大支柱的行動方案，第一是要提升國防力量，第二是確保經濟安全，第三是進一步鏈結民主，第四是在對等、尊嚴的前提下，很樂意跟中國對話合作，增進兩岸人民的福祉，這一直都是他一貫的立場，也希望中國能夠了解。

賴清德認為，檯面上的總統參選人誰最適合處理兩岸問題，應該要由台灣人民做決定，因為台灣是民主國家，人民是國家的主人，而不是由中國決定，「不是今天中國喜歡誰，就由誰來擔任（總統），我覺得這個有違台灣民主的精神，對台灣民主制度的破壞也非常大」。

至於，如何自評比國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲及鴻海創辦人郭台銘更適合擔任總統？賴清德回應，這應該要由台灣人民來決定，但從他的角度來看，希望國人投票時能思考，哪個政黨所提的政策方向，較切合台灣未來發展。

他認為，國人若認為總統蔡英文的執政表現優於前總統馬英九，當然要支持民進黨的總統參選人；另比較諸位參選人的資歷，他已從政20餘年，歷經許多考驗，且具有完整的國政藍圖。

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