批中國軍演無助兩岸穩定 賴清德：不必小題大作

賴清德接受專訪時直言，中國不必對我正副元首的出訪小題大作，這對兩岸的穩定發展沒有幫助。（資料照）

2023/08/20 06:33

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨總統參選人暨副總統賴清德近期出訪友邦，中國在周邊海域軍事行動頻頻，引發關注。對此，賴清德直言，中國的相關軍演動作其實沒有必要，因為我國總統、副總統出訪是很平常的事，大可以不必小題大作，這對兩岸的穩定發展沒有幫助。

年代新聞台昨晚播出賴清德專訪，主持人張雅琴提問，賴清德本次出訪獲得國際矚目，但仍保持低調，是否因美方認定是下一屆總統，在台美雙方默契下，避免給中國見縫插針的機會。

請繼續往下閱讀...

賴清德指出，此次出訪引起國際關注，主要是中國在巴拉圭總統競選期間介入很深，企圖操作台巴斷交，但巴拉圭紅黨不但當選總統，參眾兩院也過半，讓台巴兩國持續穩定邦交；而他此次擔任總統蔡英文特使出訪巴拉圭，主要兩項目標是深化台巴邦誼、促進未來合作，他也感謝美國在面對壓力之下，仍秉持安全、舒適、便利、尊嚴的原則處理這次過境。

張雅琴追問，中國所宣布的東海軍演，儘管範圍不是很大，但外界解讀時間點具有針對性。賴清德回應，

希望中國政府能夠了解，我國總統、副總統出訪是很平常的事情，中國大可以不必小題大作，這對兩岸的穩定發展沒有幫助。

至於，中國此舉是否引起台灣選舉的負面效果，連國民黨人士都會覺得「鴨霸」？賴清德表示，中國的這種動作勢必給台灣社會認為「沒有必要」，因為這幾10年來，台灣的總統、副總統過境美國，這是稀鬆平常的事情，並沒有什麼特別的，其實不必做任何沒有必要的工作。

針對大選期間甚囂塵上的「疑美論」、「疑賴論」，賴清德直言，這是中國宣傳的一部分，一方面在國內內部製造疑美論，另方面在國際社會製造疑賴論，其實在台灣都清楚了解，這場選舉就是在民主道路上持續壯大台灣，還是要走回頭路、走回一中原則，並無所謂疑賴論或疑美論的存在。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法