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接受一中原則易掀戰爭？賴清德：台灣若沒有主權國際難助

賴清德示警，當台灣接受一中原則，若中國某天變臉，國際社會將難以相助。（資料照）

賴清德示警，當台灣接受一中原則，若中國某天變臉，國際社會將難以相助。（資料照）

2023/08/20 06:29

〔記者陳政宇／台北報導〕針對中國所主張的「一個中國原則」，民進黨總統參選人賴清德示警，當台灣接受一中原則，也許可以得到短暫的和緩，如若中國某天變臉，台灣在失去主權的情況下，恐怕演變成內戰，國際社會將難以相助。

年代新聞台昨晚播出賴清德專訪，主持人張雅琴詢及，賴清德日前所稱，一中原則更容易有戰爭的闡述為何。

賴清德說明，西藏、香港、澳門就是個例子，當台灣接受一個中國的原則，也許可以得到短暫的和緩，但如果中國哪一天變臉了，台灣沒有主權，已經變成是一個內戰，國際社會將沒有辦法幫助台灣，就像國際社會也很難幫助香港、澳門一樣。

賴清德指出，主權還是最重要的，他和在野黨所提出的主張有很明顯的不同，他主張，台灣不屬於中華人民共和國的一部分，願意在確保安全的狀況下，跟國際社會鏈結、並與中國對話；在野黨則主張，台灣和中國是一起的，再來跟中國說不要侵略台灣。「到底哪一個方式比較可行，其實道理是很清楚的」。

賴清德也強調，包括服貿就是要先接受一個中國原則，姑且不論服貿已不適合台灣未來經濟發展的走向，一旦接受服貿，等於是放棄台灣的主權、接受一個中國原則，放棄主權不可能得到真正的和平，反而自己所提出來的和平四大支柱行動方案，才有辦法確保台灣和平。

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