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票投民進黨青年上戰場？賴清德：在野黨配合中國宣傳

賴清德指出，在野黨配合中國宣傳、企圖影響選舉，並強調自己的使命是守護台灣，促進民主和平繁榮。（資料照）

賴清德指出，在野黨配合中國宣傳、企圖影響選舉，並強調自己的使命是守護台灣，促進民主和平繁榮。（資料照）

2023/08/20 06:19

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨自去年九合一選舉以來，不斷操作「票投民進黨，青年上戰場」論述。民進黨總統參選人賴清德指出，在野黨配合中國宣傳，企圖影響選舉，但中國想併吞台灣不是從民進黨執政才開始，這場選舉是民主與專制的選擇。

年代新聞台昨晚播出賴清德專訪，主持人張雅琴詢問，國民黨去年九合一選舉時提出「票投民進黨，青年上戰場」，延續炒作成2024大選話題之一，民進黨是否擔心選票受到影響。

賴清德回應，這場選舉到目前為止，的確有看到在野黨配合中國的宣傳，企圖影響這場選舉，但他要再次強調，中國想併吞台灣不是從民進黨執政才開始，以前的823砲戰、一江山大陳島戰役、古寧頭戰役，都是老早就有。

賴清德說，這場選舉不是和平與戰爭的選擇，這並非點菜，要和平就點和平、要戰爭就點戰爭，反而是人民有權利選擇，到底要民主、還是專制？這才是這場選舉所要做的真正選擇。

他也質疑，在野黨所提出來的策略，難道就有辦法得到真正的和平嗎？不管是哪一個在野黨的（總統）參選人，其主張基本上都先放棄主權，沒有主權的和平，怎麼可能是真正的和平。

至於，當上總統後的願景，賴清德分享，他的使命、擔任總統的工作，就是守護台灣，促進民主和平繁榮，希望能在與總統蔡英文相同的民主道路上，推動國家希望工程。 持續壯大台灣。 一起打造為民主和平、創新繁榮、公義永續的台灣。

賴清德表示，盼讓後代子孫能持續在這塊土地上長治久安、安居樂業，讓年輕人可以看見希望，壯年人可以實現夢想，老年人可以得到幸福，弱勢者也可以得到照顧。

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