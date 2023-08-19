港人申請移居來台屢因國安受阻 監委促權責機關檢討

監委表示，港人申請移居來台「定居」屢遭依國安理由保留觀察或否准，監察院促請權責機關檢討，以符政府援港政策。圖為今年6月香港行為藝術家「三木」陳式森（中）在銅鑼灣大街上高喊「勿忘六四！香港人，不要畏懼他們！」隨即被銬上警車。（美聯社資料照）

2023/08/19 15:34

〔記者楊丞彧／台北報導〕監察委員紀惠容、葉大華、施錦芳今（19）日表示，2019香港發生「反送中」運動後，港人申請移居來台「定居」屢遭依國安理由保留觀察或否准，疑有權責機關墊高國安聯合審查門檻及相關處置作為溝通不足等情形。監察院促請大陸委員會、內政部移民署、經濟部投資審議委員會檢討，以符政府「撐香港、撐港人」之援港政策。

監察院內政及族群委員會、財政及經濟委員會聯席會議本月15日通過3位監察委員所提調查報告。報告指出，2019年香港地區發生「反送中」運動，翌2020年中國通過「港版國安法」，藉以強化對香港的管控，自此港人被迫向自由國度遷徙。監委表示，陸委會宜以協助其等獲准在台定居為目標，持續就港人援助專案之個案安置與照顧研提精進作法。

請繼續往下閱讀...

針對港人來台申請，是否有墊高門檻審核？經調查發現，我方考量北京當局對港澳控制及滲透日深，且當時「港版國安法」立法在即，認有必要緊急增修相關規定，例如修法前原為大陸地區人民，未在大陸地區以外之地區連續住滿4年；修法後，刪除連續住滿4年之文字；另增訂黨政軍媒條款與國安聯合審查機制等。對原為大陸地區人民之香港居民取得我國人身分個案強化審查，以彌補國安漏洞。

然而修法後，外界質疑主管當局「一刀切」，只要港人在中國出生或有涉中因素者，其等居留定居之申請案皆一概遭否准。監委表示，其肇因為早期申請案件移民署否准之處分理由，僅單一援引原為大陸地區人民或有國安疑慮等，未盡然詳述所有不予許可之原因，致引發當事人訾議。此外，主管機關為因應香港局勢急遽變遷，本次修法作業過程不及2個月，致無法周延聽取各方意見並有效對外溝通，也是導致港人疑慮之因。

因此，紀惠容、葉大華、施錦芳建請陸委會及移民署宜檢討妥處，除明確揭示不予許可港人申請居留定居之理由外，也宜利用各種時機與交流管道，持續加強相關法令宣導與實務講習，並與申辦當事人妥適溝通及協處，以利澄清外界誤解。

另有關港人「投資移民」流程引發諸多抱怨，監委表示，投審會除增加審查人力積極趕件，以縮短審查時程外；陸委會宜與移民署共同研訂具體可操作之「投資移民」審查基準，該署亦得思考是否建置案件進度查詢網站，避免因資訊落差致生爭議；此外，香港投資者建議有關「聘僱2國人滿3年」之投資門檻提高，宜於法規中明定提供參考。

監委最後指出，有鑑於實務上經常發生少數不肖移民公司向港人收費因故無法辦妥，卻歸責主管機關審查準則不明甚至故意刁難，嚴重影響政府執法公信。移民署應持續最佳化移民仲介業務管理，或委託第三方進行評鑑，適時公布優良移民公司名單，據以獎優汰劣。另有關畢業港生受聘雇主條件限制，及申請定居的薪資門檻，或得增設定居評點制，主管機關宜研議港生留台之審核原則。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法