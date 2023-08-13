只要台積電、不講台灣安全 港人投書德媒：暴露德國利己雙標

台積電宣布將與博世、英飛淩、恩智浦合資，在德國設立其首座歐洲晶圓廠。（路透資料照）

2023/08/13 06:39

〔編譯魏國金／台北報導〕台積電近日宣布預計投資逾100億歐元，在德國德勒斯登設廠。香港民主運動人士鄺頌晴投書德國《世界報》指出，儘管德國從台灣半導體的進步中受益，｢但德國為台灣的利益所做的事情卻少得令人吃驚，在確保台海穩定的具體措施方面更是裹足不前。這暴露了德國的雙重標準」。

《德國之聲》中文網報導，鄺頌晴在「德國對台態度顯出令人不安的利己主義」的評論中指出，台積電在歐洲設廠顯示出國際關係的複雜性，儘管德國意識到台灣在全球供應鏈中的關鍵角色，並尋求利用台灣技術，但卻鮮少為台灣利益付出行動。

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文章提到，台灣駐德外交代表面對的是德國低階官員和不合理的條件，這是德國與重要夥伴打交道時缺乏尊重的表現。「這不僅是外交禮儀的問題，而是德國處事背後的虛偽。如果德國願意利用台灣在半導體技術方面的專業知識，那麼也應該認識到台灣現狀的重要性。德國的經濟利益與其外交立場之間的差距是驚人的」。

該文說，「台海問題絕不僅止於台灣和中國的雙邊問題。它對和平穩定具有深遠影響。德國拒絕在維護台海現狀方面採取明確立場，破壞了國際合作原則」。

《德國之聲》報導，鄺頌晴認為，德國的矛盾心理展現出令人不安的利己主義。她說，「這種矛盾，表現出令人不安的利己主義和機會主義。全球秩序的基礎是公平、合作和相互尊重。如果德國想從台灣半導體生產的經濟成果中獲益，就必須以對該地區安全的真正承諾作為回報。」

該文結語，德國無視台灣的外交努力和安全關切，有可能破壞國際關係的基礎，亦即互信和理解。「國際社會期待大國採取一致的行動和明確的原則。德國是時候向台灣展示不僅限於經濟層面上的團結了。」

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