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侯友宜台南「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」說 台灣基進李宗霖：民主大開倒車

台灣基進台南黨部主委李宗霖。（台灣基進提供）

台灣基進台南黨部主委李宗霖。（台灣基進提供）

2023/08/12 19:45

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酸郭台銘？侯友宜廟口開講警察故事：說話不算話會被ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ

〔記者黃皓宸／台北報導〕國民黨總統參選人侯友宜今天到台南廟口開講，指稱「說話不算話會被ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」一事，台灣基進台南黨部主委李宗霖痛批，侯身為國民黨共主，參選不管初選前、後，始終解決不了郭台銘問題，面對意見相左，也不用民主溝通，而用「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」威脅，把中國那套威權手法複製來台灣，批侯簡直是讀過習思想，讓民主大開倒車。

李宗霖批評，侯友宜今特地來到台南，試圖挽救自己在南部積弱不振的聲勢，想不到一說話馬上又顯露出自己崇拜威權反民主的觀念，對自身的形象又大大扣分，面對與自己意見相左的人，不用民主的溝通方式協調，而用「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」威脅別人，將中國的威權手法複製來台，簡直讀過習近平思想。

李宗霖表示，台灣人要維持現在的民主自由，應學習歐洲國家的民主防衛機制，也舉在東德當過威權警察的人，在德國合併後完全不准參與公共事務，指侯友宜身為國民黨的威權爪牙，骨子裡根深蒂固威權價值，不只繼續當警察，還可以當市長選總統，本身就是民主最大的諷刺。

李宗霖呼籲，台灣的總統大選是全球民主陣營關注的焦點，將攸關到世界民主的成敗，對台灣人來說，從過去的威權時期走到現在，民主化的成果及辛苦點滴在心頭，更不應再投票給國民黨及侯友宜，否則就是讓民主大開倒車。

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