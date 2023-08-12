「不講信用就會被ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」？侯辦還原逐字稿斥綠營造謠

侯辦還原侯友宜廟口開講內容。（國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室提供）

2023/08/12 19:03

相關新聞

酸郭台銘？侯友宜廟口開講警察故事：說話不算話會被ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ

〔記者許倬勛／新北報導〕國民黨總統參選人侯友宜今於台南廟口開講，提及當年抓捕槍擊要犯陳進興的過程，事後綠委郭國文、林靜儀質疑侯友宜說「做人要有信用，說話算話，不然會被ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」有影射鴻海創辦人郭台銘之意；侯辦發表談話逐字內容，澄清侯友宜的致詞並非郭、林所述，批民進黨為了選舉不只斷章取義，甚至公然造謠。

請繼續往下閱讀...

侯辦表示，侯友宜廟口開講提及與南非武官遭挾持案主嫌陳進興談判的過程，由於現場一度爆發槍戰，侯友宜擔心室內人質安危，便與陳進興進行喊話，並還原當時兩人談判過程。

侯友宜談話逐字為，「裡面有人在唉唉叫，唉唉叫就知道，啊這下完蛋了，一定有人受傷。你要知道中槍傷，要是沒有趕快送醫院，如果中在比較重要的部位，那就死定了。所以我站在門口，我第一個就罵他（陳進興），要罵他的時候他先罵我。 我做大隊長，他（陳進興）說老大你沒有信用，說好沒有要開槍為什麼又開槍？就罵我阿，說我沒有信用。的確，我們兩個有說好不要開槍，大家好好說。所以他開始罵我，我說哪有，他說裡面有人受傷了，我說受傷，受傷不然你要怎麼樣，看你要怎麼樣？他說要醫生跟護士進去幫他包紮。 請問一下，開槍是很瘋狂的欸，子彈是不長眼睛的耶，（此時現場麥克風爆音），喔，還有配樂，開槍的配樂，給配樂鼓掌一下，這布袋戲也有配樂，喔，有臨場感哦，ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ一下，他跟我罵來罵去，罵完之後說要醫生跟護士進去包紮」。

侯辦表示，從逐字可見，侯友宜還原與陳進興對話的內容，完全沒有出現郭國文、林靜儀所稱「不講信用就會被ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」，郭、林兩人甚至還以此指，稱侯友宜在恐嚇郭台銘，如此惡意操作、製造假訊息的方式，已經比斷章取義還邪惡，根本是無中生有，製造社會對立與仇恨。

侯辦表示，台南88槍案，造成全台震驚、台南市民陷入恐慌，對於這起民進黨的「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ黑案」，民進黨完全沒交待清楚，卻有臉、有空抹黑侯友宜，無視人民對於治安穩定的渴望，只顧造謠抹黑散播恐懼。

侯辦表示，先前民進黨在新北私幼案中，就是以一貫製造假訊息手法，不斷散播有孩童被餵藥甚至被餵毒的謠言，造成社會恐懼，如今郭國文、林靜儀故技重施，公然製造假訊息製造仇恨，已經毫無身為政治人物的基本道德與羞恥心，兩人應立刻道歉，負起政治人物的基本責任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法