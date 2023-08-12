酸郭台銘？侯友宜廟口開講警察故事：說話不算話會被ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ

侯友宜今天到北區大觀音亭暨祀典興濟宮參香。（記者王姝琇攝）

2023/08/12 12:16

〔記者王姝琇／台南報導〕國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今天來到台南大觀音亭暨祀典興濟宮舉辦首場廟口開講。侯友宜開講時提及當年陳進興挾持南非武官時的狀況，強調「做人要有信任，說話算話，不然會被ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ。」但這番話卻讓人質疑有「以陳進興比喻郭台銘」之意掀起討論。

侯友宜說，重情、重義，說話算話，說出去一定要做得到，最重要；台灣目前面對最重要就是戰爭議題， 兩岸沒有交流、沒有信任感導致關係緊張，強調這次總統選舉若沒有國家安全．其他都不用說。

請繼續往下閱讀...

侯友宜話鋒一轉，提到當年陳進興挾持南非武官時的狀況，他說，當年陳進興要求他卸下槍進到官邸，如果他沒有信用，子彈不長眼睛，是會被ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ的，說這個例子，就是要讓大家知道「做人要有信任，說話算話；最危險的時候，叫你擔你不能不擔！」再次強調，會以做刑事警員，打死無退的精神堅持參選到底；向選民喊話一起照顧台灣和平。

對於市長黃偉哲日前表示「國民黨小雞快跑光，侯友宜有點太弱了吧！」侯友宜笑著說：「小雞都在這裡啊！」台南立委參選人王家貞及姚正玉，和多名黨籍議員也同台表達支持侯。

侯友宜也提到昨晚和彰化縣長王惠美餐敘。侯表示，王惠美認真踏實，大家聊聊地方遇到的問題如何凝聚力量解決，攜手努力，氣氛相當融洽。但避談彰化縣謝典林和立委謝衣鳳沒有出席的話題。

至於柯文哲要以台灣民眾黨身分參選總統到底，侯友宜說，「柯文哲想什麼，我不知道，但我知道自己想什麼，只有腳步站穩，一步步向前走，勇往直前，打死不退，團結眾人，贏得最後勝選。」

侯友宜今天在北區舉辦首場廟口開講。（記者王姝琇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法