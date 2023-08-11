侯友宜連2天台中拜票「漢燕沒合體」 盧秀燕在「這裡」致意了

侯友宜台中拜票，盧秀燕則出席女力聯盟。（記者蘇孟娟攝）

2023/08/11 21:17

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨總統參選人侯友宜昨天（11日）起一連兩天到台中密集拜票，台中市長盧秀燕均未陪同。侯友宜今天下午還有台中行程，盧秀燕下午則是與女性縣市首長組「9縣市女性縣市長聯盟」，被問及為何沒有陪同侯友宜拜票？盧秀燕燕微笑未答；而侯友宜晚上發文說，若當總統一定幫台中蓋捷運藍線，盧秀燕立即在底下留言。

盧秀燕5日確診，自主健康管理已1週，侯友宜首度台中密集拜訪，各界期待看到漢子、燕子再合體，但盧秀燕連兩天缺席。「9縣市女性縣市長聯盟」今天下午在台中成立，也是盧秀燕確診首度公開行程，她戴口罩現身說，確診後有吃藥，目前好很多。

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而被問及為何今天不陪候友宜？盧秀燕比了比自己的喉嚨，雙手合十致意，未作回應。

市府指出，市長確診迄今還在「陰陽反覆」中，今天是抱病出席活動。聯盟成立時程因社蘇芮颱風已延期一次，各縣市首長時間不好喬，成立大會仍照原訂時程在今天下午舉行；為歡迎遠道而來的外縣市首長與代表，她以全程戴口罩、最短時間露面、最小範圍活動為原則出席，並與大家保持距離。

不過，晚間7點結束台中行程的侯友宜在臉書發文說，台中捷運藍線一定要蓋，他當總統一定做到。盧秀燕留言感謝說，要選總統的人都必須知道，台中有一條走台灣大道直通海線的捷運藍線（台灣大道線），已經在中央等很久，都還沒有獲得中央批准，「侯市長承諾當總統後能趕快批准，相挺台中，秀燕萬分感激」。她說，挺捷運藍線（台灣大道線）的總統，就是挺台中的好總統，捷運藍線一定要蓋，「侯侯照起工」。

侯友宜發文，盧秀燕留言致意。（擷取自侯友宜臉書）

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