選策會名單發文「反對黑金復辟」 侯今與李全教同台、一度擁抱

國民黨總統參選人侯友宜參加募款餐會，與將角逐立委的前台南市議長李全教同台。（記者吳俊鋒攝）

2023/08/12 17:34

相關新聞

國民黨選策會名單惹議 侯友宜：拒絕「黑金」在任何政黨出現

〔記者吳俊鋒／台南報導〕國民黨中常會三月通過成立立委選舉「中央選戰策略會報」，負責研議提名策略，但成員名單包括前台南市議長李全教等人，各界質疑黑金，總統參選人侯友宜當時也PO文「反對黑金復辟」，被認為恐造成雙方心結，不過國民黨市黨部今天在永康舉辦募款餐會，侯、李2人於募款餐會上同台，在主桌旁還一度擁抱，互動備受矚目。

請繼續往下閱讀...

國民黨市黨部今天在永康舉辦募款餐會，席開逾120桌，場面熱烈，由於台南6個選區的立委參選人已經底定，因此都有出席。

6人包含徵召的第1選區周宏昌、第3選區姚正玉、第5選區王家貞、第6選區陳以信，加上與無黨籍合作的第2選區陳昆和、開放參選的第4選區李全教。侯友宜進場後，李全教來到主桌旁，2人握手、擁抱，接著朱立倫致詞時，6位立委參選人先被請上台，逐一介紹，接受支持者歡呼。

當侯友宜被介紹上去致詞後，就與李全教就同台，不過中間隔著朱立倫、王家貞、陳以信、周宏昌等4人，彼此並無個別互動。

國民黨主席朱立倫受訪時提到，去年藍營在台南的選情不被看好，卻繳出好成績，因此民進黨這次「別以為會全贏」，沒有穩當選這種事；6個選區立委參選人都到位，將全力推薦，大家團結支持。

由於國民黨中常會今年三月通過成立第11屆立委選舉「中央選戰策略會報」，負責研議提名策略，但成員名單包含立委傅崐萁、前台南市議長李全教、前苗栗縣長劉政鴻等人，引發黨內強烈反彈。侯友宜當時透過臉書發表示，「拒絕黑金在任何政黨出現，人民不會接受黑金以任何形式再現！」。

對於侯、李是否因先前選策會爭議而造成不愉快，如今2人尷尬同台，朱立倫直說「不會啦」，大家都以大局為重、都重視大我，如何讓基層鞏固，贏得更多選票，必須一起攜手努力。

朱立倫抨擊民進黨執政無能，導致債留曾孫，卻還要騙民眾，財政很好，綠營的縣市爭取經費，「要5毛、給10塊」。

朱立倫籲請支持者，台灣要改變，代表公平正義的侯友宜必須當選，為了子孫，不要戰爭，國民黨獲勝才有和平的未來。

侯友宜參加募款餐會，與前台南市議長李全教同台。（記者吳俊鋒攝）

國民黨總統參選人侯友宜參加募款餐會，與前台南市議長李全教同台。（記者吳俊鋒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法