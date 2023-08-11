為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

團結氣勢大打折！ 侯出席王惠美官邸宴 謝典林、謝衣鳯雙雙缺席

國民黨總統參選人侯友宜（右）今晚受邀到彰化縣長王惠美的官邸晚宴，餐會時與縣議會副議長許原龍（左）合照。（民眾提供）

國民黨總統參選人侯友宜（右）今晚受邀到彰化縣長王惠美的官邸晚宴，餐會時與縣議會副議長許原龍（左）合照。（民眾提供）

2023/08/11 21:55

〔記者湯世名／彰化報導〕國民黨總統參選人侯友宜今天傍晚受邀到彰化縣長王惠美官邸晚宴，黨籍縣議員、鄉鎮市長及友好的無黨籍民代幾乎都到齊，意圖展現藍軍大團結氣勢，不過，仍有少數黨籍民代缺席，還有某出席的民代稱「給縣長面子才來」，已退出國民黨的縣議會議長謝典林與立委姊姊謝衣鳯更是雙雙缺席，讓氣勢大打折扣。侯友宜在餐會上表示，他在市長任內民調3、40%，參選總統後一路被打到10%多，自己並非選舉出生，假資訊攻擊讓他措手不及，但既然選擇參選就會勇往直前，懇請地方能夠支持他。

今晚這場晚宴在王惠美官邸席開5桌，儘管是不公開行程，仍被少數媒體獲悉後準備現場堵人，侯友宜則搭乘王惠美的公務車直接駛入官邸，避開媒體，晚間6點左右，包括縣議會副議長許原龍，縣議員曹嘉豪等縣籍民代、鄉鎮市長及少部分友好的民代都出席，有人進場前還特地握緊拳頭強調「當然支持侯友宜」、「侯友宜凍蒜」，不過也有某民代稱「給縣長面子才來」，最重要的立委謝衣鳯與縣議會議長謝典林卻都缺席這場餐會，讓這場欲展現藍軍大團結的氣勢大打折扣。

縣議員曹嘉豪說，今晚縣長宴請議會黨團與鄉鎮長一起與侯友宜餐敘，展現大團結支持唯一提名的侯友宜，之前謝典林退黨並沒有跟他們做溝通，是他個人意願，相信議長有更高的智慧去面對這個問題。

侯友宜受邀到彰化縣長王惠美的官邸晚宴，餐會席開5桌。（民眾提供）

侯友宜受邀到彰化縣長王惠美的官邸晚宴，餐會席開5桌。（民眾提供）

侯友宜今晚受邀到彰化縣長王惠美的官邸晚宴，黨籍民代與鄉鎮市長等人也受邀參加。（民眾提供）

侯友宜今晚受邀到彰化縣長王惠美的官邸晚宴，黨籍民代與鄉鎮市長等人也受邀參加。（民眾提供）

侯友宜刻意搭乘王惠美的公務車，避開媒體直接駛入官邸。（民眾提供）

侯友宜刻意搭乘王惠美的公務車，避開媒體直接駛入官邸。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
挺「郭柯」合作 謝典林：不支持郭台銘獨立參選
2023/08/08 09:34

挺「郭柯」合作 謝典林：不支持郭台銘獨立參選
謝典林退黨引發骨牌效應？ 朱立倫：不要製造謠言恐慌
2023/08/01 16:00

謝典林退黨引發骨牌效應？ 朱立倫：不要製造謠言恐慌

小資最愛美債ETF 00931B上市
9個正副議長會退黨太誇大！ 黨內人士︰侯陣營將全台跑透透安內
2023/08/01 15:40

9個正副議長會退黨太誇大！ 黨內人士︰侯陣營將全台跑透透安內
謝典林退黨 侯辦：道不同不相為謀
2023/08/01 05:30

謝典林退黨 侯辦：道不同不相為謀

60歲詹惟中 下半身重返青春就靠它
何勝豐：謝典林退黨 侯友宜支持票會流失
2023/07/31 17:16

何勝豐：謝典林退黨 侯友宜支持票會流失
謝典林退出國民黨 吳音寧：謝家「雙面押寶」為家族利益
2023/07/31 15:21

謝典林退出國民黨 吳音寧：謝家「雙面押寶」為家族利益
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播