團結氣勢大打折！ 侯出席王惠美官邸宴 謝典林、謝衣鳯雙雙缺席

國民黨總統參選人侯友宜（右）今晚受邀到彰化縣長王惠美的官邸晚宴，餐會時與縣議會副議長許原龍（左）合照。（民眾提供）

2023/08/11 21:55

〔記者湯世名／彰化報導〕國民黨總統參選人侯友宜今天傍晚受邀到彰化縣長王惠美官邸晚宴，黨籍縣議員、鄉鎮市長及友好的無黨籍民代幾乎都到齊，意圖展現藍軍大團結氣勢，不過，仍有少數黨籍民代缺席，還有某出席的民代稱「給縣長面子才來」，已退出國民黨的縣議會議長謝典林與立委姊姊謝衣鳯更是雙雙缺席，讓氣勢大打折扣。侯友宜在餐會上表示，他在市長任內民調3、40%，參選總統後一路被打到10%多，自己並非選舉出生，假資訊攻擊讓他措手不及，但既然選擇參選就會勇往直前，懇請地方能夠支持他。

今晚這場晚宴在王惠美官邸席開5桌，儘管是不公開行程，仍被少數媒體獲悉後準備現場堵人，侯友宜則搭乘王惠美的公務車直接駛入官邸，避開媒體，晚間6點左右，包括縣議會副議長許原龍，縣議員曹嘉豪等縣籍民代、鄉鎮市長及少部分友好的民代都出席，有人進場前還特地握緊拳頭強調「當然支持侯友宜」、「侯友宜凍蒜」，不過也有某民代稱「給縣長面子才來」，最重要的立委謝衣鳯與縣議會議長謝典林卻都缺席這場餐會，讓這場欲展現藍軍大團結的氣勢大打折扣。

請繼續往下閱讀...

縣議員曹嘉豪說，今晚縣長宴請議會黨團與鄉鎮長一起與侯友宜餐敘，展現大團結支持唯一提名的侯友宜，之前謝典林退黨並沒有跟他們做溝通，是他個人意願，相信議長有更高的智慧去面對這個問題。

侯友宜受邀到彰化縣長王惠美的官邸晚宴，餐會席開5桌。（民眾提供）

侯友宜今晚受邀到彰化縣長王惠美的官邸晚宴，黨籍民代與鄉鎮市長等人也受邀參加。（民眾提供）

侯友宜刻意搭乘王惠美的公務車，避開媒體直接駛入官邸。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法