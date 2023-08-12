侯友宜嗆ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ 郭國文批公然恐嚇：顯然是針對郭台銘

侯友宜（右）今日強調「說話不算話會被ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」，被解讀為針對郭台銘。（資料照）

2023/08/12 17:03

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨總統參選人侯友宜今（12）日提及當年陳進興挾持南非武官時的狀況，強調「做人要有信任，說話算話，不然會被ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」，被質疑有影射鴻海創辦人郭台銘之意。民進黨立委郭國文痛批，侯友宜很顯然是針對郭台銘，以黑道手法公然恐嚇，相信社會無法認同。

郭台銘自國民黨徵召新北市長侯友宜參選總統後動作頻頻，參選與否備受關注。侯友宜近日全台跑透透救選情，今赴台南大觀音亭暨祀典興濟宮舉辦首場廟口開講。

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侯友宜提到，當年陳進興要求他卸下槍進到官邸，如果他沒有信用，子彈不長眼睛，是會被ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ的，說這個例子，就是要讓大家知道「做人要有信任，說話算話；最危險的時候，叫你擔你不能不擔」。

對此，郭國文受訪表示，侯友宜竟然在公開場合強調，「不講信用就會被ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」針對性非常強，很顯然是跟著郭台銘而來。

郭國文說，「要ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」根本是黑道手法，類似公然恐嚇的方式，這種已經泛藍之間裂解的現象，後續衝突一定會越加嚴重，但侯友宜公開用政治恐嚇的方式針對郭台銘，相信社會無法認同。

「警察的臉被你丟光！」民進黨立委林靜儀也透過臉書批評，這是恐嚇誰？ 目前檯面上三個（總統）候選人，一個耍流氓、一個耍無賴，只有一個可以信賴。

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