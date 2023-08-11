沒有十指緊扣！侯友宜初訪顏清標 2人互動生疏

侯友宜拜訪大甲鎮瀾宮董事長顏清標，對比上個月郭台銘與顏清標「十指緊扣」，2人互動顯為生疏。（記者黃旭磊攝、本報資料照，本報合成）

2023/08/11 13:30

〔記者黃旭磊／台中報導〕國民黨主席朱立倫今天上午陪同國民黨總統參選人侯友宜拜訪大甲鎮瀾宮董事長顏清標，侯友宜自稱第一次來到「大甲媽」參拜，而與顏清標近1小時互動中，顏清標僅以台語說要選出一組人選讓大家平安，未公開說出「支持侯友宜」，兩人也沒牽手，對比郭台銘與顏清標「十指緊扣」，2人互動顯然較為生疏。

至於侯友宜從昨天（10日）起展開台中「類LONG STAY」兩天行程，還於10日夜奔新北市勘災，台中市長盧秀燕始終未陪同；侯友宜對此表示，盧市長剛好身體微恙，其實她是一個非常積極認真負責的「媽媽市長」，從以前到現在彼此都有革命情感，台中和新北一起合作，台灣才會更好。

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侯友宜上午10點抵達鎮瀾宮，顏清標與先行抵達的朱立倫步出廟埕迎接，眾人與立委江啟臣、台中第二選區立委參選人顏寬恒等人進廟參拜，顏清標始終保持禮貌性互動，對比先前與郭台銘牽手緊扣，眾人都在觀查顏是否伸出「友誼之手」，不過，近1小時互動並未公開牽手。

侯友宜說，來台中就是要全省走透透，下鄉傾聽民意，腳踏實地贏得民眾信賴，他也批評高雄拿到中央前瞻基礎建設預算，「平均一個民眾是新北市的兩倍（金額）」，中央應該全力支持地方建設才對。

國民黨總統參選人侯友宜（左3）初訪鎮瀾宮，與鎮瀾宮董事長顏清標互動生疏。（記者黃旭磊攝）

國民黨主席朱立倫牽著鎮瀾宮董事長顏清標（中）的手迎接侯友宜。（記者黃旭磊攝）

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