謝國樑：借鏡日本橫濱經驗 評估碧砂漁港引進水陸兩棲巴士

日本東京海洋大學教授佐佐木剛、岩手縣宮古市議會議長橋本久夫等人拜訪基隆市政府，基隆市長謝國樑親自接見，雙方就交流事務交換意見。（記者俞肇福攝）

2023/08/11 17:36

〔記者俞肇福／基隆報導〕由國立台灣海洋大學USR計畫主辦「台日森川海」活動」，今年已邁入第六屆，邀請日本東京海洋大學教授佐佐木剛、岩手縣宮古市議會議長橋本久夫等人拜訪基隆市政府，基隆市長謝國樑強調，已請產業發展處借鏡日本橫濱案例，評估引進水陸兩棲巴士，期待未來台日交流學習，共同打造基隆更好的城市生活環境。

謝國樑今天（11日）在產發處副處長鄭永陽的陪同下，於基隆市政府接見「台日森川海」來訪人員，佐佐木教授及宮古市議長橋本久夫透過翻譯，歡迎謝國樑能造訪宮古市，增進台日間的彼此交流。

請繼續往下閱讀...

謝國樑指出，台灣許多縣市觀光產業發展，都會參考日本案例作為學習對象，海大USR計畫中的「台日森川海」，為國際交流帶來更多的啟發與思考。市府目前規劃將臨海的碧砂漁港，轉型為遊艇港，藉此發展國際娛樂觀光聚落，近日已請產發處參考波士頓、橫濱的案例，評估引進水陸兩棲巴士的可行性，日後盼學習日本港口城市，在港區設置供民眾娛樂設施。

國立台灣海洋大學與東京海洋大學，自2018年起舉辦「台日森川海」，每年帶領台灣團隊前往日本岩手縣宮古市交流，以漁業與海洋產業為主的宮古市，因311海嘯重挫日本東北，在台灣捐助資金的協助下，逐漸恢復原貌，雙方建立良好互動橋樑，此行到基隆瑪陵、和平島等地，了解當地生態保育與地方創生情形，希望透過觀摩學習彼此的特色，共同帶來雙贏的合作。

日本東京海洋大學教授佐佐木剛、岩手縣宮古市議會議長橋本久夫等人拜訪基隆市政府，基隆市長謝國樑親自接見，雙方就交流事務交換意見。（記者俞肇福攝）

圖片中的巴士，為行駛於日本山梨縣富士山北麓山中湖的水陸兩用巴士「KABA」。（記者林翠儀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法