昨下豪雨侯友宜挨批「不見人影」 新北市府：防災努力不該被抹煞

身兼新北市長的國民黨總統參選人侯友宜挨批昨下大雨，新北市多處地區積水，卻不見人影。（取自侯友宜臉書 ）

2023/08/11 14:03

〔記者許倬勛／新北報導〕昨日下午北台灣下起滂沱大雨，民進黨質疑國民黨總統參選人侯友宜身兼新北市長，不顧市政、只管選舉；新北市府反擊，批評有心人士「製圖編故事」惡意誣指市政荒廢，侯友宜全程緊盯天氣變化對新北的影響，卻遭人抹煞市府努力。

新北市府強調，市長侯友宜全程緊盯天氣變化對新北市帶來的影響，並立即指示災防辦開設新北市災害應變中心強化三級，全盤掌握最新處置作為，市府相關單位全力動員應變，毫無懈怠，不料卻被有心人士惡意製作梗圖散播謠言，對此新北市政府表達譴責，呼籲有心人士不要為了獲取政治利益「製圖編故事」，任意亂帶風向，抹煞新北市政府的努力。

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新北市府表示，昨日（10日）下午市區3小時累積最大雨量鶯歌區達124mm、三峽區97mm、三重區93mm。侯友宜緊盯掌握狀況並責成各局處進駐，另通知雨勢較大的三峽、鶯歌、樹林、永和、三重、新莊區等公所同步開設災害應變中心，以保障民眾安全，種種努力不該淪為政治操弄語言與工具。

由於中央氣象局預估本週仍有午後大雨發生機會，侯友宜也醒低窪地區民眾應慎防積淹水，隨時注意自身安全。

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