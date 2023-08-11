為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

昨下豪雨侯友宜挨批「不見人影」 新北市府：防災努力不該被抹煞

身兼新北市長的國民黨總統參選人侯友宜挨批昨下大雨，新北市多處地區積水，卻不見人影。（取自侯友宜臉書 ）

身兼新北市長的國民黨總統參選人侯友宜挨批昨下大雨，新北市多處地區積水，卻不見人影。（取自侯友宜臉書 ）

2023/08/11 14:03

〔記者許倬勛／新北報導〕昨日下午北台灣下起滂沱大雨，民進黨質疑國民黨總統參選人侯友宜身兼新北市長，不顧市政、只管選舉；新北市府反擊，批評有心人士「製圖編故事」惡意誣指市政荒廢，侯友宜全程緊盯天氣變化對新北的影響，卻遭人抹煞市府努力。

新北市府強調，市長侯友宜全程緊盯天氣變化對新北市帶來的影響，並立即指示災防辦開設新北市災害應變中心強化三級，全盤掌握最新處置作為，市府相關單位全力動員應變，毫無懈怠，不料卻被有心人士惡意製作梗圖散播謠言，對此新北市政府表達譴責，呼籲有心人士不要為了獲取政治利益「製圖編故事」，任意亂帶風向，抹煞新北市政府的努力。

新北市府表示，昨日（10日）下午市區3小時累積最大雨量鶯歌區達124mm、三峽區97mm、三重區93mm。侯友宜緊盯掌握狀況並責成各局處進駐，另通知雨勢較大的三峽、鶯歌、樹林、永和、三重、新莊區等公所同步開設災害應變中心，以保障民眾安全，種種努力不該淪為政治操弄語言與工具。

由於中央氣象局預估本週仍有午後大雨發生機會，侯友宜也醒低窪地區民眾應慎防積淹水，隨時注意自身安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
沒有十指緊扣！侯友宜初訪顏清標 2人互動生疏
2023/08/11 13:30

沒有十指緊扣！侯友宜初訪顏清標 2人互動生疏
郭台銘造勢大會人氣熱 邱毅分析選戰觀察重點
2023/08/11 13:22

郭台銘造勢大會人氣熱 邱毅分析選戰觀察重點

你還要再次錯過嗎 價值將超越美術館生活圈
侯友宜、朱立倫與顏清標合體 同提兩岸和平不要戰爭
2023/08/11 12:57

侯友宜、朱立倫與顏清標合體 同提兩岸和平不要戰爭
徐耀昌連喊兩次「下架國民黨」稱口誤 藍委李德維：希望徐息怒
2023/08/11 11:32

徐耀昌連喊兩次「下架國民黨」稱口誤 藍委李德維：希望徐息怒

宏匯廣場首度日本美食展 8/11開跑
自由開講》賴當選總統會有戰爭？談朱立倫在中共面前的軟弱！
2023/08/11 11:01

自由開講》賴當選總統會有戰爭？談朱立倫在中共面前的軟弱！
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播