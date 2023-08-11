郭台銘造勢大會人氣熱 邱毅分析選戰觀察重點

鴻海集團創辦人郭台銘昨晚在苗栗縣竹南運動公園，舉辦「主流民意大聯盟」苗栗場造勢晚會。（資料照）

2023/08/11 13:22

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團創辦人郭台銘自國民黨徵召新北市長侯友宜參選總統後動作頻頻，他昨晚（10日）在苗栗縣竹南運動公園，舉辦「主流民意大聯盟」苗栗場造勢晚會，對此前立委邱毅分析，郭台銘全台大造勢，郭柯能否合作，成為選戰的觀察重點。侯友宜如果被邊緣化，情勢將大大不妙！

邱毅在臉書PO文表示，前天晚上，在屏東的造勢大會場面驚人，郭台銘進場就足足走了30分鐘。相對於柯文哲日前進軍屏東辦活動，僅數百人到場的冷清，郭台銘勝了不止一籌，果然是「得周典論者得屏東」。

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而昨晚郭台銘移師苗栗，在造勢晚會上，雖然下著雨，但支持者熱情度不減，現任縣長鍾東錦、前任縣長徐耀昌、現任議長李文彬，以及議員、代表均現身，簇擁在郭台銘身邊。徐耀昌講話時，還兩度激動的表示要「下架民進黨，也下架國民黨」，這些話顯然會令金朱侯心驚膽寒的。

邱毅指出，未來還有8場造勢會，對國民黨中央而言，棘手的問題來了。對這些地方重量級人物要不要黨紀處分，「金小刀的看法是堅壁清野，必須開閘，但朱立倫猶豫了，若真動用黨紀，反而激化悲情效果，造成跳船潮，更有利於郭台銘九月十三日開始的連署活動，也對國民黨區域立委選情是重傷。」

邱毅續指，郭台銘是成功借到東風了，他本沒有地方基層組織，想玩也玩不動，但朱立倫把地方派系稱為牛鬼蛇神，侯友宜又請鬼拿藥單，找了地方派系最痛恨的金小刀來操盤，唯一可對地方派系說上話的只有王金平，本已答應幫忙，看了金小刀在競總耀武揚威，也卻步了。這一來，地方派系全擁向郭台銘，這10場造勢晚會，就是郭台銘成功借著東風的成果展現。

邱毅在文末直言，目前情勢，賴清德遇到選舉瓶頸，郭台銘全台大造勢，郭柯能否合作，成為選戰的觀察重點。侯友宜如果被邊緣化，情勢將大大不妙！

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