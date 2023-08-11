侯友宜、朱立倫與顏清標合體 同提兩岸和平不要戰爭

國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜及大甲鎮瀾宮董事長顏清標（左起）以台語致詞皆提到兩岸和平。（記者黃旭磊攝）

2023/08/11 12:57

〔記者黃旭磊／台中報導〕國民黨主席朱立倫上午陪同國民黨總統參選人侯友宜拜訪大甲鎮瀾宮董事長顏清標、台中第二選區立委參選人顏寬恒，眾人參拜後致詞皆提到兩岸和平，而朱立倫特別點名侯友宜當選後要「一座一座關掉煤電廠」，2040年前讓煤電歸零。

眾人於上午10點許向大甲媽參拜獻香，隨後由立委江啟臣等人陪同在廟埕受訪，3人皆用台語致詞；顏清標說，大甲媽媽祖婆是和平使者，明年要選出一組人選讓大家平安，小朋友、當兵的不用煩惱，讓兩岸和平沒戰爭。

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侯友宜說，小時候在嘉義朴子媽祖廟旁長大，而大甲媽是全台灣宗教遶境進香人數最多的，信眾滿滿是要走幾天幾夜，呈現媽祖信眾力量讓地方穩定，媽祖文化是國家無形資產文化，帶動台灣平安。

侯友宜表示，全世界人說台灣是最危險地方，拜關公跟媽祖都希望力量加持，讓兩岸不要緊張，變成兵兇戰危，打壞感情連陸客都不來，兩岸交流可以對經濟文化好起來。

朱立倫接著說，天上聖母媽祖婆保庇全民順遂，最重要就是兩岸和平，全世界都知道台灣是最危險地方，連外賓都擔心兩岸戰爭，到底明年百姓怎麼決定（總統人選）。

朱立倫提出3點表示，第一，明年總統、立委要和平、戰爭之爭，國民黨堅持兩岸和平說到做到，侯友宜當選透過兩岸交流對話，和平往來，孩子後代長輩快樂不用煩惱戰爭傷害。

朱立倫說，第二，面對未來台灣不能欠電，不能空氣污染造成百姓傷害，國民黨政策就是一定要有電，不能有空氣污染，2040年煤炭發電（煤電）要歸零，無煤的台灣，大台中地區最煩惱海線各區空氣污染問題，侯友宜當選後煤電廠一座一座關掉，讓煤電歸零還給大家好空氣。

最後，朱立倫說，這場選戰就是公平正義，去除不公不義事情，還給台灣最乾淨公平正義環境，侯友宜一生就是打擊犯罪公平正義化身及代表。

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