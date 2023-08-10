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侯喊重啟核四！ 宜蘭綠委選將陳俊宇點名國民黨黃琤婷表態

民進黨宜蘭區域立委參選人陳俊宇（右）與國民黨宜蘭區域立委參選人黃琤婷（左），針對核四議題交鋒。（記者蔡昀容攝）

民進黨宜蘭區域立委參選人陳俊宇（右）與國民黨宜蘭區域立委參選人黃琤婷（左），針對核四議題交鋒。（記者蔡昀容攝）

2023/08/10 17:29

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕國民黨總統參選人侯友宜「在安全無虞下重啟核四」的主張，讓距離核四廠僅8公里的宜蘭縣掀起討論。民進黨宜蘭區域立委參選人陳俊宇批評，侯打臉過去的自己，並點名國民黨對手黃琤婷，是否支持侯友宜的主張？黃琤婷反批民進黨能源政策一直變，是在騙選民。

「我堅決反對核四重啟商轉。」陳俊宇表示，核四封存是民主前輩林義雄用生命換來的，卻屢被國民黨當作政治操作工具，每遇選舉就喊重啟，令人憤怒；侯友宜過去曾稱核四是假議題，新北市2021年公投，多數也反對重啟，侯友宜為了總統夢，立場180度大轉彎，不顧民意，一意孤行，非常危險。

陳俊宇說，日本核災逃生圈是30公里，宜縣北緣距離核四僅8公里，縣民該如何撤離？他點名黃琤婷，是否也支持重啟核四？如果支持，核廢料要放在哪裡？製造這些「萬年垃圾」毒害子孫，黃能心安嗎？請黃切勿態度模糊、腳踏兩條船，應抵制政黨利益，向侯友宜說不，絕不能忽視縣民安危，重啟這台「拼裝車」。

基進黨宜蘭立委參選人林意評質疑，侯友宜聲量低迷，為翻轉民調，鞏固深藍選票，才提出重啟核四，但宜蘭縣民對核四有一致的主張，就是不分黨派堅決反對到底；黃琤婷剛跟侯友宜拍完形象照，難道沒有反映宜蘭人的心聲？還是說，接下來也要為重啟核四來背書，拯救藍營積弱不振的母雞？

黃琤婷回擊，綠營把非核家園當神主牌，卻政策跳票、百姓家裡跳電、讓中南部鄉親用肺發電，這樣的騙票行為，非常不負責任，也是背叛選民；民進黨的能源政策也不斷在變，副總統賴清德宣稱，要把核能當備用電，請問不研議重啟或延役，要怎麼備用？這不是在騙選民嗎？

轉戰區域立委的民眾黨立委陳琬惠認為，侯友宜對再生能源態度並不明確，迴避企業需要綠電、且需求越來越多的事實，也忽視電力供應穩定，其能源政策缺乏如何提升輸配電、節電、儲電的做法與路徑；至於民進黨的再生能源政策，天然氣發電比重高達50％，風險過高。

陳琬惠表示，台灣當前再生能源發展未如預期，必須有更多綠能發電作為輔助，並增加供電穩定性；至於核四，須盡速經過體檢，再決定其未來。

回顧2021年「重啟核四」公投，宜蘭縣不同意票高達9萬1426張，大勝5萬4104張的同意票，不同意多了3萬7322張。

核四廠距離宜蘭縣北緣僅8公里，圖為草嶺古道頭城端遠望核四廠的景象。（記者蔡昀容攝）

核四廠距離宜蘭縣北緣僅8公里，圖為草嶺古道頭城端遠望核四廠的景象。（記者蔡昀容攝）

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