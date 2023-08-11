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為了這件事握拳頭 網友「Mr.柯學先生」連3問徐巧芯

「Mr.柯學先生」貼出10日雨量統計，台南、高雄雨量幾乎是北北桃的兩倍，酸問徐巧芯：「哪來的臉批評台南？」

「Mr.柯學先生」貼出10日雨量統計，台南、高雄雨量幾乎是北北桃的兩倍，酸問徐巧芯：「哪來的臉批評台南？」

2023/08/11 00:09

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台北市議員徐巧芯指控台南綠能科學城停車場漏水，接連引發網路社群論戰，「Mr.柯學先生」臉書粉專10日也加入「打水戰」，並貼出台北水災災情資訊，1天連發3篇問「徐巧芯」人咧？

「Mr.柯學先生」首篇貼文「台北大淹水，徐巧芯你人咧」？且PO出1小段影片，駕駛苦苦在淹水道路中吃力地緩緩推車前進。第2篇接著發文：「協尋徐巧芯，台北市社宅有噴泉瀑布！不要只會監督台南停車場漏水啦！快點！監督一下給我看」。

晚間再加碼1篇，貼出10日雨量統計，看出台南、高雄的雨量幾乎是北北桃的兩倍，酸問徐巧芯：「看看台北市淹成什麼樣子？徐巧芯你哪來的臉批評台南？要不要先管好你家柯文哲口中的海綿城市？」

就該份中央氣象局的雨量統計資料，台北累積雨量128.5毫米、新北137毫米、台南253毫米、高雄210毫米。網友留言：「台南雨量是台北兩倍，結果台北淹的更慘」、「巧芯很壞心，連老天也看不下去？」、「徐巧芯咧？巧芯來！」、「哥吉拉表示：我遠視只看的到台南，台北還沒淹到我鼻孔，所以我看不見！」

也有網友說，「巧芯謹記，星雲大師的『三好』就是身做好事、口說好話、心存好念」、「海綿城市無敵！無人能敵的」、「臉已經很大了！別再打了」、「海棉城市→柯布林」。

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