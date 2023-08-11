徐巧芯氣噗噗嗆黃偉哲「你更弱」！ 網驚：偷臭謝龍介？

徐巧芯隔空槓上黃偉哲，引發關注。（資料照）

2023/08/11 00:18

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市議員徐巧芯「跨區監督」台南市政，指控台南沙崙綠能科學城是「空城」、停車場漏水，台南市長黃偉哲也不再隱忍，PO出影片隔空與徐槓上，還酸藍營總統參選人侯友宜不強，讓徐氣得怒批黃「更弱」，引發鄉民熱議，不少人吐槽她「偷臭」去年九合一大選輸給黃的謝龍介。

徐巧芯近日與黃偉哲胞妹黃智賢在網上掀起口水戰，並頻頻砲轟台南市政，向來與妹妹政治立場涇渭分明的黃偉哲也不忍了，9日在臉書PO出影片開酸，稱國民黨立委選情低迷，導致徐巧芯這樣的小雞都要去蹭黃智賢的聲量，還要求母雞別打民眾黨總統參選人柯文哲，「選到現在好像國民黨的小雞都快跑光了，侯友宜，有點太弱了吧？」

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徐巧芯得知後氣炸，週四（10日）在台北市議會狠批黃偉哲「最爛」，「還有空拍那些嘻嘻哈哈的影片，沒有空去好好處理市政，難怪差一點被幹掉！不要說侯友宜弱，你更弱！你最弱！」

徐巧芯的發言隨即被分享到PTT政黑版，鄉民紛紛表示「偷臭謝龍介？」、「那輸給900口中最弱的半仙是啥？」、「看來巧芯是瞧不起龍介啊」、「事實就是侯友宜真的弱阿」、「900芯這麼狂，要是她落選肯定一堆人打落水狗」、「她這是小學生跟人家吵架嗎？」「黃偉哲今年又不選舉，把戰場開那麼大，對她自己跟黨的選情有幫助嗎？」

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