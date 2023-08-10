到台中為侯友宜助選 朱立倫再舉盧秀燕經驗：團結就會贏

侯友宜、朱立倫一起出席台中民眾服務社侯友宜暨立委後援會成立大會。（記者廖耀東攝）

2023/08/10 21:13

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨總統參選人侯友宜民調維持第3位，國民黨主席朱立倫今晚出席台中民眾服務社侯友宜暨立委後援會時喊話，去年國民黨面對辛苦的選戰，台中表現最亮眼，他舉台中市長盧秀燕經驗說，盧秀燕在全市29區全贏，證明只要團結就會贏。

侯友宜今、明兩天在台中馬不停蹄拚選戰，今晚與朱立倫一起出席台中民眾服務社侯友宜暨立委後援會成立大會，朱立倫說，台中的「市長媽媽」盧秀燕去年在選戰中表現是全國最棒最亮眼，在台中市29區全贏，是國民黨的驕傲，也證明國民黨只要願意團結、努力、奉獻、犧牲，「每個選區都會贏」。

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朱立倫說，2024選戰只要全國全黨團結、辛苦努力，相信明年1月13日侯友宜一定能當選；不只侯友宜當選總統，要重返執政立委也要全壘打。

朱立倫透露，他給台中市各區立委參選人看一份數字、去年選舉台中各選區無論市長及議員的選票，若按照去年的數字，「一定過半嘛」！只要有信心、肯努力「每個選區都是可能的、都能成功」。

朱立倫說，距明年大選還有5個多月，只要團結努力、有信心，一定能成功，也籲大家支持。

侯友宜出席「台中民眾服務社侯友宜暨立委後援會成立大會」授旗。（記者廖耀東攝）

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