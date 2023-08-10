賴清德親拍短劇 助攻年輕人築夢政策一次看

賴清德今日推出3支「賴桑挺青的」系列短影片，以淺顯易懂的方式說明青年所在意的政策內容。（圖擷自賴清德臉書，本報合成）

2023/08/10 17:03

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨總統參選人賴清德接連拋出教育平權、居住正義政見，環扣蔡政府有感政績，搶攻青年票。賴清德今（10）日在社群平台推出充滿創意趣味的「賴桑挺青的」挺青年政策系列短影片，以辦公室小短劇的方式，扮演黨部發言人及黨工等身份，以淺顯易懂的方式說明青年所在意的政策內容。

針對民進黨如何為年輕人減壓，賴清德在影片中盤點，青年世代就是台灣的未來，行政院最近上路的TPASS通勤月票補助，就是要降低年輕人的通勤負擔；政府也擴大租金補助範圍，減少年輕人租房的壓力；最近上路的文化成年禮券，以及青春動滋券，就是要讓年輕人能夠恢復疫情前的正常藝文生活。

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賴強調，民進黨從減輕年輕人的生活壓力，到提升生活的品質，一直都在做，未來也會做得更好，「這是政府的責任，也是我的承諾」。

「你還為居住的問題煩惱嗎？」賴清德表示，他近期推出居住三策，第一是採取全國總歸戶，調整囤房稅的課徵辦法，遏止投機客炒房；第二，擴大青年安心成家優惠貸款額度，由8百萬元提高到1千萬元，並加碼利息補貼1碼；第三是擴大社會住宅政策，包括興建及包租貸款（累計）50萬戶，擴大租金補貼50萬戶，朝2032年百萬戶租屋族的總目標前進。

至於教育平權，賴清德指出，他日前公開主張，政府有責任縮短公私立大學學雜費差距5成以上，未來念私立大學的學生可獲政府補助每年3.5萬元，高中職校生全面免學費，行政院也特別針對念公私立大學的弱勢家庭，每人每年1.5萬元到2萬元的補助，同時放寬學貸申請和還款規定，年輕人的夢想不應該被現實澆熄，要讓年輕人都可以勇敢追夢，讓政府幫助年輕人築夢。

對此，賴清德競辦發言人郭雅慧表示，推出的三支政策宣傳短影片分別為《挺青年篇》、《居住三策篇》及《學雜費補助篇》，除了三支短影片外，該系列未來也會再推出兩支針對青年朋友常見的問題，進行解惑回應的短片。

她說，拍攝該系列的初衷是期望能透過簡單明瞭的方式講解政策，而賴清德在影片中也展現出不同以往的樣貌，呈現出輕鬆的一面；社群文宣團隊不斷發揮創意，盼透過短影片在各社群平台上的傳散，讓支持者、青年朋友更了解民進黨自執政以來，為了替年輕人減壓、提升更好的生活品質，做了許多努力，未來也將持續往更好的方向前進。

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