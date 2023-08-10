大溪普濟堂慶關聖帝君聖誕 賴清德參香與鄭文燦一同扶轎

副總統賴清德（左）、行政院副院長鄭文燦（右）連袂前往桃園市出席大溪普濟堂所舉辦關聖帝君聖誕祝壽大典，兩人扶著帝君神轎進場。（記者李容萍攝）

2023/08/10 00:33

〔記者李容萍／桃園報導〕今天（10日）是農曆6月24日關聖帝君聖誕，桃園市大溪普濟堂昨天下午起舉辦一連兩天聖誕慶典，這也是大溪重要「六廿四」年度慶典，被視為「大溪人的第二個過年」，包括副總統賴清德、行政院副院長鄭文燦、桃園市副市長蘇俊賓等人昨天深夜到普濟堂參與扶轎及參拜祝壽大典，直到今天凌晨時分才驅車離開。賴清德說，他要向大家拜託，自己有心要守護台灣，希望和民眾一起打拚與努力。

賴清德致詞表示，農曆6月24日是普濟堂關聖帝君聖誕千秋，也是大溪的小過年，很榮幸在這歷史性時刻和大家一起見證，他也代表蔡英文總統前來祝壽，希望關聖帝君保佑台灣風調雨順、國泰民安，所有善男信女全家平安大賺錢。

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賴清德說，自己是百聞不如一見，來大溪見識到大溪非常熱鬧，而歷史傳統是一代又一代，是大家累積下來的成果，他沿途走進來大溪老街，有巴洛克建築、環境也整理很好，他也要對廟方主委、監事感到敬佩，普濟堂不僅是信仰中心，也是民眾的依靠，地方弱勢需要幫忙，廟方都義不容辭幫忙。

賴清德提到，他要向大家拜託，自己有心要守護台灣、守護民眾和繁榮，希望和民眾一起打拚與努力，民進黨在桃園市提名的在場立委參選人范綱祥、彭俊豪、劉仁照，以及現任立委趙正宇都希望大家支持，因為國會過半才能守護台灣，目前台灣也面對數位轉型挑戰及種種社會問題挑戰，所以需要好的領導人與國會支持，最後他祝福關聖帝君保佑每個人身體健康、事業順利、平安幸福。

鄭文燦也說，大溪是文化的故鄉，大溪有許多台灣味的地方，當市長這8年來大溪老城區獲得中央支持，讓大溪老街變得不一樣，走進大溪老街就是走進歷史，大溪也是神的故鄉，關聖帝君生日眾神都來祝福，30多個社頭從1914年至今100多年遶境沒中斷，要給大溪傳統鼓勵，這是大溪的第2個過年，是生活的一部分，今天祝壽典禮希望眾神保佑，希望台灣經濟、民主、和平都能獲得保障。

大溪普濟堂是從日治時代大正6年（西元1917年）同人社製作第一頂神轎，開始大溪人自發性於關聖帝君誕辰日舉行祝壽遶境，傳承迄今逾百年歷史，形成以不同行業及地區居民組成的「社頭」組織，就是年年為「聖帝公」慶生的固定班底，平日在外鄉工作的大溪子弟，這幾天也會回鄉參與活動。

副總統賴清德（中左）、行政院副院長鄭文燦（中右）連袂前往桃園市大溪福仁宮上香祈福。（記者李容萍攝）

副總統賴清德（右2）、行政院副院長鄭文燦（左）連袂前往桃園市出席大溪普濟堂，獲大溪老街店家致贈大溪街屋文創。（記者李容萍攝）

副總統賴清德（右2）、行政院副院長鄭文燦（右3）連袂前往桃園市出席大溪普濟堂所舉辦關聖帝君聖誕祝壽大典，獲廟方致贈紀念品。（記者李容萍攝）

大溪普濟堂歡慶關聖帝君誕辰，在地社頭一連兩天總動員在老城區從早遶到晚。（記者李容萍攝）

大溪普濟堂歡慶關聖帝君誕辰，在地社頭一連兩天總動員在老城區從早遶到晚，連農業時代的水牛也加入遶境行列。（記者李容萍攝）

大溪普濟堂歡慶關聖帝君誕辰，在地社頭一連兩天總動員在老城區從早遶到晚。（記者李容萍攝）

大溪普濟堂歡慶關聖帝君誕辰，在地社頭一連兩天總動員在老城區從早遶到晚。（記者李容萍攝）

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