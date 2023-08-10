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臉書「彰化人交流讚」滅團 一夕突變鐵桿「挺郭大聯盟」

右圖是舊有的「彰化人交流讚」9日滅團，取而代之的是左圖的「力挺郭台銘-主流民意大聯盟」。（記者顏宏駿翻攝）

右圖是舊有的「彰化人交流讚」9日滅團，取而代之的是左圖的「力挺郭台銘-主流民意大聯盟」。（記者顏宏駿翻攝）

2023/08/10 06:03

首次上稿 8/9 22:56
更新時間 8/10 06:03

〔記者顏宏駿／彰化報導〕臉書「彰化人交流讚」昨（9）日驚傳「滅團」！這個經營8年的臉書社團有2萬3000多名成員，過去都是網友交流彰化縣內吃喝玩樂的訊息，昨天中午突然改名為「力挺郭台銘-主流民意大聯盟」，分享內容全都是有關鴻海集團創辦人郭台銘參選總統的大小事。

「彰化人交流讚」是彰化縣知名的臉書社團，2015年成立至今，9日中午無預警換成「力挺郭台銘-主流民意大聯盟」網頁，原本吃、喝、玩、樂的貼文，變成只有一種聲音，即「支持郭台銘-參選2024總統」的PO文，網路管理員不斷貼出「郭台銘屏東成立大會」的直播訊息，「新管理員」還公開徵選「版主」，有關郭董參選的貼文並沒有引起迴響，網友按讚數寥寥可數。

「彰化人交流讚」今天凌晨1點24分貼出聲明，指稱即日起由本社團「彰化人交流讚」改名為「力挺郭台銘-主流民意大聯盟」，主題將以「促成2024政黨輪替」為主。聲明中強調，改名「是因爲認同郭台銘先生的理念『黨意不能大於民意』，也感恩郭台銘先生捐贈BNT幫助台灣渡過難關，更重要的是國民黨的初選有先射箭後畫靶之疑，於情於理，希望社會各界可以給郭台銘先生一次機會，讓他整合民意促成政黨輪替」。最後還強調社團從未有任何營利行為，呼籲網友切勿造謠毀謗。

「彰化人交流讚」是彰化縣老字號的臉書專頁，專門討論彰化縣的大小事，過去從未沾染政治，但一夕「變色」，昨天中午起網路搜尋「彰化人交流讚」直接進入「力挺郭台銘-主流民意大聯盟」。

此事在彰化縣各臉書社團引起震撼，不少網友驚訝「郭爸爸的威力」，有人開玩笑說「郭爸爸！快來買我」、「昔有老虎軍團，今有郭董購併臉書社團」，更有網友憂心，「郭董光鴻海股利就有92億元」，要「買光」全國多數的臉書社團並非難事，恐怕有些臉書社團會「待價而沽」！

臉書社團「彰化人交流讚」改為「力挺郭台銘-主流民意大聯盟」，管理員10日凌晨發出聲明，強調是因為支持郭台銘參選總統、從未有任何營利行為。（翻攝自臉書社團「力挺郭台銘-主流民意大聯盟」）

臉書社團「彰化人交流讚」改為「力挺郭台銘-主流民意大聯盟」，管理員10日凌晨發出聲明，強調是因為支持郭台銘參選總統、從未有任何營利行為。（翻攝自臉書社團「力挺郭台銘-主流民意大聯盟」）

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