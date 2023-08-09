侯友宜提核電延役、重啟 賴品妤諷：變成「核電超人」？

針對國民黨總統參選人侯友宜今天提出能源政策，要評估重啟核四，民進黨新北市立委賴品妤批評，侯友宜胡說八道，沒看到令人信服的核安計畫，更無視核廢料沒有縣市要收容的事實。（資料照，記者俞肇福攝）

2023/08/09 19:19

〔記者俞肇福／新北報導〕國民黨總統參選人侯友宜今天（9日）公布競選能源政策，聲稱要在第一任就延役核一到核三，還要評估重啟核四；對此，民進黨新北市立委賴品妤批評，侯友宜胡說八道，看不到侯友宜提出任何能信服確保核安的計畫，有關核廢料議題，侯只說要「科學處理」，看不到實際解決核廢料的方法，更無視沒有縣市願意接納核廢料的事實。

賴品妤指出，侯友宜2016年說一定要讓核一、核二準時除役；2019年也針對韓國瑜提出的重啟核四說是「假議題」，甚至在2021年還說出「核廢料沒解決，怎麼用核電？」沒想到侯友宜過去質疑韓國瑜競選時的核電政策，輪到自己出來選總統民調低迷，搖身一變，變成核電超人：聲稱要延役核一到核三，還要評估重啟爭議極大的核四！

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她強調，在今天記者會上，侯友宜依舊一本正經的胡說八道，依舊看不到侯友宜提出任何能信服確保核安的計畫；針對核廢料議題，侯市長更只輕輕地說要「科學處理」，沒有任何實際解決核廢料的方法，更無視沒有縣市願意接納核廢料的事實。

賴品妤表示，她幫大家回憶一下，過去10幾年來，侯友宜在擔任新北市長、副市長期間對於「核廢料議題」，不斷玩著兩面手法，一方面要求中央找解方，另一方面無視市民安全，持續卡關核一、核二乾貯設施，讓核燃料繼續置放在爆滿的燃料池無法移出；最重要的，「核廢料最終貯置場」究竟要設置在哪裡？侯友宜今天完全沒有回應也毫無具體論述！

她質疑，侯友宜今天拋出的核電重啟政策——甚至內容還抄幾個月前已被批評過一輪的郭台銘，現在只看到一位，為挽救自己低迷的民調擁抱深藍論述，無視自己主政的新北市府刻意杯葛，造成核一核二乾貯設施遲遲無法使用；更不負責任地罔顧公投民意喊出重啟核四，打臉曾經聲稱「核四重啟是假議題」的新北市長侯友宜。

賴品妤呼籲，侯友宜身為新北市長與國民黨總統參選人，不要迴避核廢料最終貯置問題？核廢料最終貯置場要設置在哪裡？究竟國民黨現在14位縣市首長，有誰可以公開表態，願意接納「核廢料最終貯置場？」

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