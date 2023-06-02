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    民進黨性平案連環爆 要被性騷工讀生「推掉就好」 吳濬彥道歉：未做到更積極保護

    民進黨前青年部主任吳濬彥。（資料照）

    民進黨前青年部主任吳濬彥。（資料照）

    2023/06/02 19:26

    〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨稍早傳出第四起性騷案件，一名女性前工讀生今（2）日指控，在民進黨青年部工讀時遭到性騷擾，時任青年部主任吳濬彥僅回應「那妳就推掉就好」，未做出任何處置，她為此被診斷罹患創傷後壓力疾患。對此，吳濬彥表示，他只做到請她不要答應與理會該男性要求，未能做到更多更積極保護與協助，必須向當事人再次道歉。

    該位前工讀生在臉書表示，她2019年在民進黨青年部工讀時遇到職場性騷擾，加害者是一個民進黨邀請的人，參與大部分青年部工作，在與其接洽的同時，加害者打聽到她想要考政治相關的研究所，便表示很有經驗，藉此多次想約出去小酌、看夜景、泡湯等私密互動。

    前工讀生說，儘管她多次委婉拒絕，加害者還是緊追不捨，不斷地每天傳「早安、午安、晚安、今天要不要約一下呢」，自己因為工作，還是得忍受著這些騷擾繼續與其互動，「不經意的觸碰手是經常，言語上的調戲是必須，我是這麼撐過來的」。

    前工讀生表示，當她向上司求救，上司只淡淡跟她說，「那妳就推掉就好」，她為此被診斷罹患創傷後壓力疾患。她認為，在現實中，不是每個人都能遇到翁文方，或許是因為加害者在電視界很有名，為了她一個小蝦米去對抗這樣的大鯨魚實在是太不值得了。

    對此，吳濬彥透過臉書回應，針對2019年擔任民進黨青年部主任時期，當部屬同仁提出遭遇外部合作對象追求騷擾一事，「我只做到請她不要答應與理會該男性要求，未能做到更多更積極保護與協助，我必須向當事人再次道歉」。

    吳濬彥指出，自己雖然已在第一時間向當事人致歉，「但我明白這樣是不夠的，我將尊重與配合受害者在法律訴訟或其他可能的支持上全力協助」。

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