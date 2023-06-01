竹北超搶手？王婉諭選立委 傳「新光小公主」吳欣盈跟進

新竹縣立委第二選區涵蓋7鄉鎮市，其中以竹北市選舉人數最多，時代力量今徵召黨主席王婉諭參選竹縣第二選區，地方人士預期明年元月也將是熱鬧選局。（記者廖雪茹攝）

2023/06/01 06:35

首次上稿 05/31 22:55

更新時間 06/01 06:35

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣立委選舉再爆震撼彈！時代力量5月31日公布第二波區域立委提名，徵召黨主席王婉諭參選2024新竹縣第二選區；此外，地方盛傳，民眾黨也有意推「新光小公主」吳欣盈角逐該選區，矛頭都瞄準尋求連任的國民黨立委林思銘。本屆立委選舉這選區有7人參選，地方人士預期明年元月下屆選舉也有機會很熱鬧。

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新竹縣立委第二選區涵蓋竹北、竹東、寶山、北埔、峨眉、橫山、五峰，其中，以竹北選舉人數最多，約佔該選區一半。2020年立委選舉共有7名候選人。

民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方表示，黨在新竹縣第一、二選區立委提名與徵召，抑或是整體考量的盱衡，中央仍在研議中，地方黨部將全力配合，以利總統與立委大選佈局。

地方盛傳，親綠的無黨籍湖口鄉民代表會主席詹益祿，其現年33歲女兒詹紀緹，曾任民進黨桃園市立委陳賴素美的國會助理，也是黨工，有可能披掛上陣投入一選區。

起手式？吳欣盈今會勘電塔消防栓

民眾黨新竹黨部昨天傍晚也發布，吳欣盈今天將到新竹縣會勘高壓電塔及消防栓遷移案，並前往新埔褒忠亭義民廟和竹北天后宮參拜，分別拜會董事長林光華、主委林啟賢等地方人士。民眾黨黨內人士透露，黨主席柯文哲曾說過，希望該黨不分區立委有機會應該投入區域立委選舉，並曾點名吳欣盈扎根新竹，加上新光集團與新竹頗有淵源，因此地方盛傳明天行程是「新光小公主」吳欣盈有意投入竹縣二選區立委的參選起手勢。

國民黨新竹縣立委第一選區參選人徐欣瑩表示，竹北市是新興都市，新遷入移民多，特別是學經歷高的竹科人，因此打選戰不同於傳統選舉策略，過去也屢有黑馬出線；因此，空降新秀若能端出牛肉，獲得年輕選民的青睞，仍大有勝選的機會。

林思銘昨也發布聲明表示，在政黨政治的時代，每一政黨都會推出優秀的候選人來爭取選民認同、為民服務的機會。面對各政黨的競爭，他會更加努力，爭取選民的繼續支持。

至於時代力量新竹縣黨部執行長彭致豪去年在竹東選區參選新竹縣議員失利後，持續耕耘地方準備投入立委選舉。彭致豪說，黨內正在評估一選區人選，他在名單之中，也曾徵詢過他意見，一切尊重提名小組意見。

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