侯友宜2愛將也被爆與竹聯大老合影 曾柏瑜籲用同一標準檢視

國民黨新北市黨部主委黃志雄（右二）與議員洪佳君夫婦（右一）曾與中華統一促進黨副主席、竹聯幫大老「鍾馗」李宗奎（中）餐敘合照惹議。（民眾提供）

2023/05/31 17:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕總統與立委選舉逐漸升溫，今天有週刊爆料，指國民黨新北市黨部主委黃志雄與議員洪佳君夫婦，也曾與中華統一促進黨副主席、竹聯幫大老「鍾馗」李宗奎餐敘合照，且與涉及宗教詐騙的新北市葛姓社政顧問互動頻頻惹議，民進黨徵召參選新北市立委的曾柏瑜呼籲，國民黨應用同一標準來檢視和黑金的掛鉤，藍營老是利用聚會合照來抹黑沒意義，只會成為迴力鏢，最終反噬自己，黃志雄、洪佳君案例就是最明顯例子。

黃志雄洪佳君：只有禮貌性打招呼以及合影

對於被翻出中華統一促進黨副主席、竹聯幫大老「鍾馗」李宗奎餐敘合照，且與涉及宗教詐騙的一名新北市社政顧問互動密切惹議，黃志雄表示，他確實有參加朋友餐敘，事先並不知道李宗奎在場，參加朋友的餐敘無法過濾來賓。

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洪佳君說，他們與李宗奎彼此只有禮貌性打招呼以及合影，絕無生意上往來或是利益糾葛，絕對可以接受外界檢驗，夫婦倆與玉山菊元協會葛姓負責人合照，也不過是在活動場合合影而已。

曾柏瑜指出，真正與犯罪集團有往來、與黑道合作的人是誰，國民黨內部不會不知道，她呼籲藍營不要只會拿照片出來詆毀對手，有本事就用證據提告，她認為重要的是，揭露黑道和政治之間的私下運作，這才是關鍵。

她這次參選立委，就是想要找出真相，並透過各黨的黨內改革來解決問題，只有真心希望改革、並且實踐改革的一方，才值得選民的信任和支持，不要再用圖片來編織故事，也不要把選民當成智障。

民進黨新北市立委參選人吳崢表示，新北市長侯友宜與黑金的「厚友誼」好交情，在年輕人心中早已見怪不怪，侯友宜不僅先後被爆出與涉嫌炒股的吳光訓、吸金案主嫌秦啟松等人過從甚密，國民黨也提名「黑二代」羅明才參選新北市立法委員，甚至侯友宜的愛將、石碇區長李浩榕幾天前才因涉貪收賄遭檢方聲押禁見。

吳崢說，因此見到侯友宜的另外兩名愛將，國民黨新北市黨部主委黃志雄，與即將參選新北市立委的現任議員洪佳君夫婦倆與竹聯幫大老餐敘，可以說是完全不意外，這就是侯友宜團隊在新北市與黑金「厚友誼」的血淋淋證據，也難怪新北市在短短一個半月內發生數起重大槍擊案，侯友宜仍然老神在在，落跑選總統。

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