被對手王鴻薇酸「領9萬」 林飛帆反酸補助款258萬才有剝奪感

民進黨中執會30日通過第二波立委艱困選區提名，包括台北市第3選區林飛帆（右起）、台北市第5選區吳沛憶、台北市第8選區王閔生、苗栗第1選區康世明（左起）、桃園第5選區劉仁照、高雄第3選區李柏毅。黨主席賴清德（中）偕同被提名人召開記者會，爭取選民支持。（記者羅沛德攝）

2023/05/31 16:02

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨今徵召前黨副秘書長林飛帆參選台北市第三選區（中山北松山）立委對戰國民黨立委王鴻薇，被王酸說可以開課教年輕人如何第一份薪水就「領9萬」；林飛帆下午受訪笑稱不意外，抹黑打選戰是王的風格，真正讓年輕人感到相對剝奪感的恐怕是她當選議員不到1星期就選立委，領了258萬元選舉補助款。

林飛帆表示，他才剛接受黨的徵召，王鴻薇在此之前就迫不急待地發動攻擊，坦白講，他不是那麼意外，過去王鴻薇的風格一直都是以抹黑來打選戰，這是她的風格，不這樣做才是意外，不過，相信選民不會期待看到這樣的選戰方式。

請繼續往下閱讀...

被問到「領9萬」這個標籤，林飛帆說，一直以來王鴻薇對於年輕世代的輕視，近期講話也展現無遺，國民黨與王鴻薇如果真的在意年輕人，重視、栽培年輕人，現在這個選區應該是黨內年輕世代來參選。

林飛帆說，讓大家感受到相對剝奪感的，恐怕是王鴻薇去年剛當選議員，不到1個禮拜就宣布參選立委，她從議員和立委的選舉補助款就領了258萬元，反而會讓更多人感受到相對剝奪感。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法