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    獲徵召參選高雄左楠立委 李柏毅︰民主大聯盟需要幕僚世代扛起責任

    李柏毅獲徵召參選民進黨高市左楠區立委。（記者王榮祥翻攝）

    李柏毅獲徵召參選民進黨高市左楠區立委。（記者王榮祥翻攝）

    2023/05/31 17:08

    〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市左楠區議員李柏毅獲徵召參選左楠區立委，他形容民進黨就像美國職棒大聯盟，自己則是民進黨農場具培育的「幕僚世代」，有信心贏國民黨，守住左營、楠梓立委這一席！

    李柏毅說，他出生於1977年，成長年代裡是地方自治剛站穩腳步的時代，憑藉著對公共事務的熱情參與公共政治，從大學時代開始，跟著野百合學運及美麗島事件的前輩學習、努力，為的就是要讓台灣更好。

    他形容，民進黨就像美國職棒大聯盟一樣，有自己的農場系統培養政治幕僚及人才，從小聯盟1A、2A、3A不斷選材、訓練、晉升，選手最終來到大聯盟殿堂、用實力爭取先發上場，爭取參選資格、具備完整的政治歷練來服務選民。

    他說，這世代參與政治的青年常被稱為「幕僚世代」，而他就是在民進黨自家幕僚系統培養、栽培、歷練而成的選手，「幕僚世代」能做到的，就是透過將自身走過府、院、黨行政機關訓練，及豐富的選戰歷練，熟稔中央、地方政府的運作、處理府會關係，用自身紮實完整的政治歷練，來貫通民眾、市府、中央之間的聯繫管道。

    民主大聯盟需要年輕世代，但更需要幕僚世代這樣的角色去扛起責任！正值青壯年，上有老、下有小，更清楚知道各年齡層需要什麼，再利用自身豐富的歷練貫通政治運作，將各年齡層的聲音轉化成實質的力量！

    他提到2006年擔任陳菊（花媽）市長隨身機要秘書，當時協助籌辦2009年世運，興建世運主場館與高雄巨蛋，到這幾年吸引國外知名藝人來高雄開唱，2020年楠梓中油污染場址，陳其邁市長向中央爭取200多億整治經費楠梓產業園區，未來即將在3年內變身台灣的護國神山，左營的華麗蛻變與楠梓的產業轉型，他都參與其中。

    他強調，機會是給準備好的人，獲民進黨徵召、自己責無旁貸，會跟隨著賴清德總教練腳步，不只拼立委當選、總統也一定要贏，有信心會贏國民黨！有信心，守住左營楠梓這一席！

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