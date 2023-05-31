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    首頁　>　政治

    對戰王鴻薇 林飛帆：人生不必然照劇本走 不變的是奮戰到底

    民進黨中執會30日通過第二波立委艱困選區提名，前民進黨副秘書長林飛帆獲徵召參選台北市第3選區。 （記者羅沛德攝）

    民進黨中執會30日通過第二波立委艱困選區提名，前民進黨副秘書長林飛帆獲徵召參選台北市第3選區。 （記者羅沛德攝）

    2023/05/31 16:36

    〔記者陳昀／台北報導〕民進黨今徵召前黨副秘書長林飛帆參選台北市第三選區（中山北松山）立委對戰國民黨立委王鴻薇。林飛帆說，4年來他學習成為在幕後成就團隊的幕僚，而不是鎂光燈下的政治工作者，人生的際遇不必然照自己設定的劇本走，唯一不變的是，決定了就奮戰到底。

    林飛帆指出，4年前他跟很多人一樣，擔心台灣會不會走回親中保守的老路，那時他決定踏入政治加入民進黨，學做一個政治幕僚，成為一個能在幕後成就團隊，而不是一直站在鎂光燈下的政治工作者，也許很多人對他的印象停留在2014年，身上也還有很多標籤，但他現在已滿35歲，是個3歲小孩的父親，跟很多年輕爸媽同樣期待給下一代更好的成長環境。

    林飛帆表示，我們都會面對身分的轉變，人生的際遇也不必然會照自己設定的劇本走，對他而言不只發生在求學階段，或是4年前，也發生在現在，但唯一不變的是，決定了，就奮戰到底，因為他跟大家有一樣的信念，希望台灣更好，能不在中國的壓力下屈服，持續贏得國際的信賴，在世界上昂首闊步，更希望世世代代的台灣人，都能自信的以身為台灣人為傲。

    「我想藉這個機會，謝謝我的好朋友吳怡農，以及所有陪伴他走過兩次大選的市民朋友！」林飛帆指出，吳努力立下的典範，讓我們知道一場良善的選舉是可能的，他會接續吳在這裡的努力，把握每個機會爭取最大支持，訴求我們作為台灣人，歷經打壓卻屹立不搖的光榮感，讓2024年這場選戰成為希望對抗恐懼的選戰，讓中山、北松山再次告訴全台灣，沒有什麼是不可能的。

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