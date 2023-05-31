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    首頁　>　政治

    綠營青年連署反李正皓 鄭文燦：尊重黨部及提名小組討論

    對於李正皓爭議，行政院副院長鄭文燦表示，此事尊重黨部以及提名策略小組討論。（記者張嘉明攝）

    對於李正皓爭議，行政院副院長鄭文燦表示，此事尊重黨部以及提名策略小組討論。（記者張嘉明攝）

    2023/05/31 15:12

    〔記者吳柏軒／台北報導〕無黨籍政治評論員李正皓與民進黨合作，將出戰新北市第9選區，但因李正皓涉威脅前女友爭議，綠營青年與民眾逾800人連署反對，行政院副院長鄭文燦今（31日）受訪表示，此事尊重黨部以及提名策略小組討論。另，關於雞排妹未獲徵召，鄭大讚獲徵召的北市議員吳沛憶長期經營在地，學歷與風評好，鼓勵年輕一代公職也要長期經營選區。

    民進黨主席賴清德日前宣布新北市第9選區（永和、中和秀安區）立委席次，將與無黨籍政治評論員李正皓合作，不料近期李被爆料，曾拿私密影片威脅前女友，雖相關司法案件獲不起訴，但綠營基層青年與民眾等發動連署反對李，目前已逾800人。鄭文燦今參加「台灣淨零科技方案推動小組」揭牌典禮，會前受訪問到上述事件，鄭表示，尊重黨部以及提名策略小組討論。

    另，綠營面對艱困選區，一度要徵召知名女藝人「雞排妹」擔任刺客，傳要投入台北市中正萬華區的立委席次，卻因此擠掉在地民進黨市議員吳沛憶，如今徵召名單發布確定找吳沛憶，各界好奇其中轉折。

    鄭文燦受訪被問到雞排妹跟吳沛憶的轉折，他表示，策略小組討論階段，任何可能性都有，而吳沛憶當了兩屆議員，都高票當選，她有很好學歷，很好風評，並願意在中正萬華選區扎根，是恰當人選，更鼓勵年輕一代公職，可長期經營選區，「中正萬華我們有信心會選得好！」

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