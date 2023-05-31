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    首頁　>　政治

    新竹市府稱今開挖棒球場 綠批施政民調低轉移焦點

    新竹市長高虹安今天稱開挖棒球場，市議會民進黨團批：高虹安又在政治操作及轉移施政民調低落焦點。圖為市府提供的開挖照片。（市府提供）

    新竹市長高虹安今天稱開挖棒球場，市議會民進黨團批：高虹安又在政治操作及轉移施政民調低落焦點。圖為市府提供的開挖照片。（市府提供）

    2023/05/31 15:26

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安今天向媒體說明並宣稱市府今天進行棒球場的開挖工程，對市府的開挖動作，市議會民進黨團總召陳建名表示，高虹安再度拿棒球場當政治提款機，試圖轉移民調不佳、施政無法獲得市民認同的焦點，整個開挖過程沒有公開、沒有透明、沒有專業。

    陳建名說，過去高虹安宣稱的「大秘寶」，屢屢揚言開挖，但這麼久的時間後，卻是市府同仁拿著鏟子和垃圾袋偷偷進行，這種「沒有公開、沒有透明又沒有專業」的政治操作，讓球場的修復遙遙無期，更讓新竹市政矇上一層陰影。

    陳建名表示，這次開挖市府並沒有通知議會以及媒體，也沒有所謂的公開透明，大家僅只能憑市府發布的新聞稿及照片去判斷；為何高虹安口中所謂科學抽樣的「大規模」開挖，如今只剩下市府同仁手持鐵鏟與垃圾袋。

    而外界關心的土壤分層以及回填物的成份，卻在「不專業」的採樣方式下交給美國的專家鑑定，已經三度開挖棒球場卻不見後續化驗的結果報告，每次開挖都是「雷聲大、雨點小」。

    他說，高虹安刻意以政治語言、破碎資訊，營造前市府人謀不臧的假象，無法掩蓋其施政無能的現況。

    新竹市長高虹安今天稱開挖棒球場，市議會民進黨團總召陳建名批：高虹安又在政治操作及轉移施政民調低落焦點。（資料照，記者洪美秀攝）

    新竹市長高虹安今天稱開挖棒球場，市議會民進黨團總召陳建名批：高虹安又在政治操作及轉移施政民調低落焦點。（資料照，記者洪美秀攝）

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